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Агуэро о ближайшем Эль-Класико: Я не буду делать прогнозов, но Барса очень хороша

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Агуэро о ближайшем Эль-Класико: Я не буду делать прогнозов, но Барса очень хороша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже завтра состоится первая встреча "Реала" и "Барселоны" в этом сезоне. В случае победы "сине-гранатовых", подопечные Ханси Флика на 6 очков будут опережать своего принципиального соперника в чемпионате. Экс-игрок каталонцев Серхио Агуэро поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

"Это будет хорошая игра. Я не буду делать прогнозов, но "Барса" очень хороша. Поле всегда имеет влияние, и это будет сложно, но у них больше шансов на победу, чем у Мадрида, хотя "Реалу" даже не нужно владеть 20% мяча, чтобы забить гол. Почему это так? Вы не знаете, но исторически сложилось так, что в последние 10 минут у них есть то, чего нет у других. Я пережил это в "Атлетико". Они говорят, что им повезло и что они дупоголовые, но это не так. Если ты выигрываешь столько раз в течение такого времени, это не везение, а что-то такое, чего нет у других команд", - заявил Серхио Агуэро в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что матч между "Реалом" и "Барселоной" состоится 26 октября в 22:00 на стадионе "Сантьягу Бернабеу".

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Серхио Агуэро Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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