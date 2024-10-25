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Стало известно, кто будет комментировать испанское Эль-Класико
Назван этот дуэт
Getty Images/Global Images Ukraine
Компания MЕGOGO назвала имена комментаторов, которые будут работать на матче 11-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
Прокомментируют первое Эль-Класико сезона 2024/25 Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко. За полчаса до встречи начнется студийное вещание в формате "визитки".
Поединок "Реал" - "Барселона" состоится завтра, 26 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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