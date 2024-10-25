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Бывший нападающий Манчестер Сити об игре Левандовского: Он может играть до 42 или 43 лет

Испания

Поляк демонстрирует чрезвычайно высокую результативность в своем возрасте

Бывший нападающий Манчестер Сити об игре Левандовского: Он может играть до 42 или 43 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" имеет отличный результат после десяти туров, получив 27 очков под руководством Ханси Флика, который пришел в команду этим летом. Многие игроки каталонцев демонстрируют яркую игру, в том числе и 36-летний Роберт Левандовский. Бывший форвард "сине-гранатовых" и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметил, что польский форвард может демонстрировать высокий уровень игры и после сорока лет.

"Я прекратил играть по другой причине, но все зависит от того, как ты себя чувствуешь и восстанавливаешься, но талант у Левандовского все еще будет. Он может играть до 42 или 43 лет. У него уже не будет той ловкости, что раньше, но он достаточно резвый, чтобы забивать столько голов. Он хорошо выглядит. Он продолжит забивать, тем более в "Барсе", где всегда есть моменты. Нападающий должен быть в штрафной и быть негодяем. Сегодня у него нет проблем. Большинство из них заботятся о себе, за исключением меня, который иногда ест гамбургер", - заявил Агуэро в интервью Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне Роберт Левандовский провел 13 матчей, где отметился 15 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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