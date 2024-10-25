Ханси Флик: В Германии тоже есть Классико, но это не то же самое. Барса-Реал - это Классико с большой буквы

В 11-м туре Ла Лиги состоится едва ли не самое главное противостояние этих выходных, а именно "Реал" - "Барселона". Для немецкого специалиста Ханси Флика это будет первое Эль-Класико в его тренерской карьере. На предматчевой пресс-конференции наставник каталонцев заявил, что не планирует никаких изменений по сравнению с предыдущей игрой его команды против "Баварии", а также сделал сравнение между принципиальными матчами у испанцев и немцев.

"Мы не собираемся ничего менять, это невозможно изменить. В конце концов, это "Реал" и они играли во вторник, а мы играли в среду, в конце концов, это все. Каждый делает свое дело. Наши игроки очень хорошо подготовились. У нас есть свой подход и идеи, мы имели их против "Баварии", и мы поняли, что нам нужно совершенствоваться. В каждой игре мы должны адаптироваться к следующей игре, и сейчас мы должны адаптироваться к "Реалу". Как и в каждой игре, сейчас мы играем против "сливочных", и все игроки очень хорошо подготовлены, но я доверяю своим игрокам, потому что они прекрасно справляются. После того как "Бавария" сделала счет 1:1, мы пошли вперед, и это хороший знак, потому что это означает, что мы верим в себя. Мы больше владеем мячом и атакуем, с мячом и без мяча. Мы показали это и будем продолжать показывать.

Приятно, когда тебя хвалят, но я знаю, в чем заключается моя работа, и моя работа - это результат. Когда мы выигрываем - хорошо, когда не выигрываем - плохо. Мы сосредоточены на том, как мы хотим играть. В клубе и в Барселоне происходят большие изменения, и вы это чувствуете, связь захватывает, атмосфера в прошлую среду была фантастической. Вот почему мы играем в футбол и отдаем все для победы. Это наша работа, и каждый, когда ты играешь, ты делаешь это для них, для болельщиков, сыграть в Эль-Класико - это то, чего ты хочешь больше всего. В Германии тоже есть Класико, но это не то же самое, Барса-Мадрид - это Класико с большой буквы", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что поединок "Реал" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 на "Сантьягу Бернабеу".