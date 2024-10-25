Карло Анчелотти: Трудно назвать фаворита в Класико. К счастью, сейчас мне ничего не мешает спать

Завтра в 22:00 на "Сантьягу Бернабеу" встретятся между собой принципиальные соперники - "Реал" и "Барселона". Для Карло Анчелотти это будет уже 17-е Эль-Класико во всех турнирах. Главный тренер "сливочных" на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что здесь нет фаворита в этой встрече, а также подчеркнул работу Флика и его предшественника Хави во главе "Барселоны".

"Они имеют очень четкое представление о том, как играть, это очень храбрая команда, и мы должны хорошо подготовиться к игре. Они играют очень хорошо, трудно назвать фаворита в Класико. К счастью, сейчас мне ничего не мешает спать. Фаворита нет, это зависит от многих вещей, от того, как вы управляете играми, будут моменты, когда мы контролируем, а будут моменты, когда они контролируют. И управлять этим очень важно. У меня есть кое-что на уме, но вы должны увидеть это завтра, и тогда вы сможете сказать мне, ошибаюсь я или нет. Он [Килиан Мбаппе] много раз играл против "Барселоны" и знает, что должен делать. Флик изменил философию игры, он играет по-другому, это более прямой футбол, но для меня Хави сделал фантастическую работу по-своему, он выигрывал нам игры, и я не хочу сравнивать. Мы уважаем его в "Барсе" так же как и Хави", - цитирует Анчелотти Marca.

Добавим, что после десяти туров "Барселона" лидирует в Ла Лиге с 27 очками, опережая на 3 пункта "Реал", который находится на втором месте.