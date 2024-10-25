Мадридский Реал проявляет интерес к действующему чемпиону Европы

"Сливочные" имеют только Рюдигера и Милитао в центре обороны сейчас. Давид Алаба еще не готов вернуться на поле, однако "Реал" продолжает искать усиление среди защитников на трансферном рынке.

Сообщается, что Эмерик Ляпорт все еще находится в поле зрения мадридского клуба с целью возможного перехода в следующем сезоне. "Реал" решил не делать никаких подписаний зимой, если только не будет очень четкой рыночной возможности. Защитник "Аль-Насра" заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию. Конечно, его зарплата составляет около 25 млн евро за сезон, поэтому "сливочные" будут пытаться пересмотреть эту цифру.

Добавим, что в этом сезоне Эмерик Ляпорт провел 11 матчей и отметился 2 голами.