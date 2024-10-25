Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мадридский Реал проявляет интерес к действующему чемпиону Европы
Об этом сообщает испанское издание AS
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сливочные" имеют только Рюдигера и Милитао в центре обороны сейчас. Давид Алаба еще не готов вернуться на поле, однако "Реал" продолжает искать усиление среди защитников на трансферном рынке.
Сообщается, что Эмерик Ляпорт все еще находится в поле зрения мадридского клуба с целью возможного перехода в следующем сезоне. "Реал" решил не делать никаких подписаний зимой, если только не будет очень четкой рыночной возможности. Защитник "Аль-Насра" заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию. Конечно, его зарплата составляет около 25 млн евро за сезон, поэтому "сливочные" будут пытаться пересмотреть эту цифру.
Добавим, что в этом сезоне Эмерик Ляпорт провел 11 матчей и отметился 2 голами.
Популярное сейчас
- Усик отреагировал на обещание Фьюри завершить бой нокаутом
- Наставник Ромы выделил игру лишь одного футболиста Динамо
- Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США
- Тренер Барселоны рассказал, почему не выпустил звёздного полузащитника в матче против Севильи
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО