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Мадридский Реал проявляет интерес к действующему чемпиону Европы

Испания

Об этом сообщает испанское издание AS

Мадридский Реал проявляет интерес к действующему чемпиону Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сливочные" имеют только Рюдигера и Милитао в центре обороны сейчас. Давид Алаба еще не готов вернуться на поле, однако "Реал" продолжает искать усиление среди защитников на трансферном рынке.

Сообщается, что Эмерик Ляпорт все еще находится в поле зрения мадридского клуба с целью возможного перехода в следующем сезоне. "Реал" решил не делать никаких подписаний зимой, если только не будет очень четкой рыночной возможности. Защитник "Аль-Насра" заинтересован в том, чтобы покинуть Саудовскую Аравию. Конечно, его зарплата составляет около 25 млн евро за сезон, поэтому "сливочные" будут пытаться пересмотреть эту цифру.

Добавим, что в этом сезоне Эмерик Ляпорт провел 11 матчей и отметился 2 голами.

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Реал (Мадрид) Аль-Наср Эмерик Ляпорт
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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