С первым вратарём Луниным и вернувшимся в строй хавбеком. Реал огласил свою заявку на Эль-Класико

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вошёл в заявку мадридского клуба на матч с "Барселоной" в Ла Лиге.

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Также впервые с середины сентября в шорт-лист Карло Анчелотти попал и полузащитник Браим Диас, который завершил восстановление после травмы отводящей мышцы правого бедра.

Заявка "Реала" на Эль-Класико:

Вратари: Андрей Лунин, Фран Гонсалес, Серхио Местре

Защитники: Эдер Милитао, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.

Нападающие: Винисиус Джуниор, Килиан Мбаппе, Эндрик, Браим Диас