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С первым вратарём Луниным и вернувшимся в строй хавбеком. Реал огласил свою заявку на Эль-Класико

Испания
Обновлено

В списке 20 игроков

С первым вратарём Луниным и вернувшимся в строй хавбеком. Реал огласил свою заявку на Эль-Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вошёл в заявку мадридского клуба на матч с "Барселоной" в Ла Лиге.

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Также впервые с середины сентября в шорт-лист Карло Анчелотти попал и полузащитник Браим Диас, который завершил восстановление после травмы отводящей мышцы правого бедра.

Заявка "Реала" на Эль-Класико:

Вратари: Андрей Лунин, Фран Гонсалес, Серхио Местре

Защитники: Эдер Милитао, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.

Нападающие: Винисиус Джуниор, Килиан Мбаппе, Эндрик, Браим Диас

Ранее стало известно, что Анчелотти пообещал Лунину выпустить его на поединок с "Барсой" в стартовом составе.

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Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин Браим Диас
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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