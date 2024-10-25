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С первым вратарём Луниным и вернувшимся в строй хавбеком. Реал огласил свою заявку на Эль-Класико
В списке 20 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вошёл в заявку мадридского клуба на матч с "Барселоной" в Ла Лиге.
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Также впервые с середины сентября в шорт-лист Карло Анчелотти попал и полузащитник Браим Диас, который завершил восстановление после травмы отводящей мышцы правого бедра.
Заявка "Реала" на Эль-Класико:
Вратари: Андрей Лунин, Фран Гонсалес, Серхио Местре
Защитники: Эдер Милитао, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос.
Нападающие: Винисиус Джуниор, Килиан Мбаппе, Эндрик, Браим Диас
Ранее стало известно, что
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2024
???? @FCBarcelona_es#ElClásico pic.twitter.com/FcZaMrFWJa
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