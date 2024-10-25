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Анчелотти: Винисиус станет следующим обладателем Золотого мяча, без сомнений

Испания

Карло сказал, кто, по его мнению, получит Золотой мяч

Анчелотти: Винисиус станет следующим обладателем Золотого мяча, без сомнений

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти уверен в том, что левый вингер команды Винисиус Жуниор станет следующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча".

"Можно сказать, что Вини станет следующим обладателем "Золотого мяча", без сомнений", - сказал Карло, - "Винисиус получит эту награду, для меня это понятно, и не может быть, чтобы кто-то другой его получил".

Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.

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Карло Анчелотти Золотой мяч Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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