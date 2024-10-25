Анчелотти: Винисиус станет следующим обладателем Золотого мяча, без сомнений

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти уверен в том, что левый вингер команды Винисиус Жуниор станет следующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча".

"Можно сказать, что Вини станет следующим обладателем "Золотого мяча", без сомнений", - сказал Карло, - "Винисиус получит эту награду, для меня это понятно, и не может быть, чтобы кто-то другой его получил".

Напомним, что церемония вручения приза лучшему футболисту года состоится 28 октября в Париже.