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Анчелотти - о Ямале: Он блестяще начал свою карьеру

Испания

Тренер Реала рассказал о талантливом молодом игроке Барселоны

Анчелотти - о Ямале: Он блестяще начал свою карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Он блестяще начал свою карьеру, мне нравится его игра и его отношение. Он опасный игрок, но мы не можем позволить себе слишком сосредотачиваться на этом. Мы должны учитывать качество соперника, но в первую очередь мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем", - сказал тренер.

Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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Карло Анчелотти Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
25.10.2024 в 22:53
Вини круче, и в сб это мы и увидим.
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0
3
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
25.10.2024 в 22:53
Вини круче, и в сб это мы и увидим.
Ответить
0
3

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