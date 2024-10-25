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Анчелотти - о Ямале: Он блестяще начал свою карьеру
Тренер Реала рассказал о талантливом молодом игроке Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.
"Он блестяще начал свою карьеру, мне нравится его игра и его отношение. Он опасный игрок, но мы не можем позволить себе слишком сосредотачиваться на этом. Мы должны учитывать качество соперника, но в первую очередь мы должны сосредоточиться на том, что мы делаем", - сказал тренер.
Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
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