Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Матч, который абсолютно не нуждается в представлении. Важнейшее для футбола противостояние – Эль-Класико! Встречаются "Барселона" и "Реал". Команда Флика возглавляет турнирную таблицу (27 очков), в то время как коллектив Анчелотти дышит в спину (24 балла). Смогут ли мадридцы догнать каталонцев? Или же "Барса" оторвется? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук