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Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании

Испания

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Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании

Getty Images

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UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

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Матч, который абсолютно не нуждается в представлении. Важнейшее для футбола противостояние – Эль-Класико! Встречаются "Барселона" и "Реал". Команда Флика возглавляет турнирную таблицу (27 очков), в то время как коллектив Анчелотти дышит в спину (24 балла). Смогут ли мадридцы догнать каталонцев? Или же "Барса" оторвется? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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