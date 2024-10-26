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Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images
UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
Матч, который абсолютно не нуждается в представлении. Важнейшее для футбола противостояние – Эль-Класико! Встречаются "Барселона" и "Реал". Команда Флика возглавляет турнирную таблицу (27 очков), в то время как коллектив Анчелотти дышит в спину (24 балла). Смогут ли мадридцы догнать каталонцев? Или же "Барса" оторвется? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 октября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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