Так Флик строит новую Барселону: мир с Хави, урок для Кунде и топовая команда фитнес-тренеров

Пожалуй, в качестве вступления следовало написать: "Какая же крутая "Барса" с Фликом", а тогда накидать вам цифр, но бог с ним.

Долой банальность!

Этот материал — не пересказ того, что вы и так видите, а попытка разобраться в причинах благодаря инсайдам испанской прессы.

В Каталонии этот газетный шум давно получил особое название - "entorno". Игроки, тренеры, менеджмент были в него вовлечены десятилетиями, прежде чем приехал Ганси Флик.

33 - Managers with the most goals scored after their first 10 LaLiga games in the 21st century:



???????? Josep Guardiola - 34

???????? Zinedine Zidane - 34

???????? HANS-DIETER FLICK - 33



Machinery. pic.twitter.com/XXYseOdIQN — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024

И нет, ничего он не успокоил, он же не Чак Норрис.

Но немец сделал другое — завалил команду работой настолько, что они ничего не слышат и не видят. Гениально же!

***

И еще это нечастый случай, где мы хвалим Жоана Лапорту.

Когда он связался с Фликом весной, то немец в первую очередь сосредоточился на физической подготовке. По его — да и не только его — мнению, "Барса" банально не бежала.

И что Лапорта?

Он привез в Барселону настоящих звезд, даром что вы о них не слышали.

Julio Tous, preparador físico del Barça.



Merece la pena escucharle ???????? pic.twitter.com/r8utWZ5bUs — Miguel infante (@miguel_infante8) October 10, 2024

Хулио Тоус ранее был тренером по физподготовке в "Интере", "Ювентусе", "Челси", "Тоттенхэме" и сборной Италии. Пепе Конде выполнял ту же работу в сборной Испании, "Реале", а последние 5 лет провел в "Севилье". Рафа Мальдонадо отвечал за фитнес в "Фиорентине", "Удинезе", а до недавнего времени держал в форме "Реал Сосьедад". Херман Фернандес пришел из "Удинезе", где 5 сезонов был физиотерапевтом.

Ничего так бригада?

Так вот именно этот квартет с лета работает над тем, чтобы у "Барселоны" был темп.

"По моему опыту, сложно найти тренера, который бы позволял влиять на различные аспекты, но с Фликом именно так. Мы дружим. Он очень верит во влияние физической формы", - говорит Тоус.

Флик ввел правило, что все приезжают на тренировку за полтора часа до начала, чтобы завтракать на базе, где меню составляет диетолог. Во время занятий — неизменно высокая интенсивность; на всех игроках датчики, никто не отбудет номер.

Barça ran 126.55km against Bayern Münich yesterday, 28km more than they did in the 2-8 thrashing.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/PH81aYd9Nr — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 24, 2024

"Мы работаем намного усерднее, чем раньше. Новые фитнес-тренеры очень помогли. Теперь мы не сбавляем темпа после 70-80 минут", - признает Педри.

Уже сегодня он впервые выйдет в старте на Класико с 2022 года — вот какие чудеса творит команда Тоуса.

Ну, а другое чудо — это 126 км, что набегала "Барса", пока громила "Баварию" в ЛЧ. Это аж на 28 км больше, чем они пробежали в 2020-м, когда уступили 2:8.

Элитная физподготовка — первая "фишка" Ханси Флика.

???????? Hansi Flick: “I have never had a player like Raphinha in any of my teams. He gives his all to Barcelona”.



“Raphinha puts his heart into it. With and without the ball, he is very good, he always starts the pressing, finishes our chances. He is always smiling”. pic.twitter.com/EnYII4aCZY — Jo Heist???????????????? (@JoashAijutsya1) October 24, 2024

***

Вторая — это дисциплина.

Флик отменил денежные штрафы за мелкие нарушения, которые ввёл Хави; он верит, что достаточно авторитетен и так.

Пока работает.

Ганси ввел ежедневное взвешивание — и до сих пор никто не превысил норму. Также он вернул обязательные сборы на базе перед выездом на матчи, даже домашние — и тоже все приезжают, как сказали.

Исключение было 6 октября, когда Жюль Кунде на 5 минут опоздал на игру с "Алавесом".

Флик не набросился немедленно, однако на разминке объявил, что играть будет Эктор Форт. Команду это ошеломило, но все признали, что тренер прав — в том числе сам Кунде, появившийся на 67-й минуте, а "Барса" победила 3:0.

???? Koundé vs Bilbao:



• 90 minutes played

• Had the most tackles

• 86% accurate passes

• 5/7 accurate long balls

• 100% aerial duels won

• 50% ground duels won

• 5 recoveries



Solid. pic.twitter.com/ll0X0MjNsI — Reshad Rahman (@ReshadFCB) August 24, 2024

Хави так не умел.

Бывало, он подолгу искал в команде "крота", сливавшего информацию в СМИ, как раньше Куман. У Флика это исчезло — он привёз в "доску своих" ассистентов Зорга, Тапаловича, Вестерманна, Ноппа и Хаземанна, а те молчат, как рыбы.

Вернулся здравый смысл и в отношения с боссами. Лапорта и Деку больше не покупают и не продают "сами". Это Флик настоял заявить Иньиго Мартинеса, чего те двое не понимали — и сейчас экс-капитан "Атлетика" и "Сосьедада" выполняет подкаты головой в ЛЧ. Из этой же оперы и ренессанс Рафиньи, которого Лапорта порывался продать.

***

Ну, а где есть самоотверженная работа и порядок — там воцарилось спокойствие.

Его появление — огромная победа Флика.

Кажется, помогает честность. Помните, сколько у Хави было отмазок после неудач? Сколько виноватых? А вот Флик винит только себя, например, с травмой Фермина:

"Я ответственный, потому что я должен был поговорить с тренером молодежки насчет него, он играл очень много летом, но я решил, что слишком мало времени в стране".

Признал Флик просчеты и после поражения в Памплоне — единственного в текущей Ла Лиге.

И кстати с Хави немец тоже встретился, они выложили совместные фото в инстаграм — это Флик пришел домой к Эрнандесу, чтобы... извиниться. Оказывается, весной Хави звонил ему и спрашивал, действительно ли Ганси виделся с Деку и Бояном, а тот соврал, что нет.

"Я просто не хотел портить тебе остаток сезона, команда ещё боролась", - передают слова Флика СМИ, и они ещё долго сидели, как старые друзья.

Флик не комментирует "Реал", "Атлетико", Тебаса, долги. Когда его спросили о Дерби Мадриленьо — услышали, что он его не видел.

Между тем футболисты не академики, но такие моменты чувствуют тонко. У спокойного тренера и команда спокойная.

***

Конечно, есть изменения и в тактике, ведь Флик — больше догматик, чем Хави.

Эрнандес легче шел на компромиссы, а Ганси прямо говорит: "Мы не откажемся от нашего стиля с любым соперником".

Что за стиль?

Очень высокая линия обороны. Многочисленный прессинг на чужой половине. Гигантское количество рывков за спины защитникам от почти всех полевых игроков. Отсутствие четкой схемы из-за неопределенных ролей Рафиньи и Фермина/Ольмо, не задерживающихся в одной зоне.

Вам нужны цифры? Ну, сейчас скорость продвижения мяча у "Барсы" 1,81 м/c, а еще в прошлом сезоне было 1,67.

UEFA Top 5 Leagues Team Performances ????

With an average pressure height of 71.6m, Bayern Munich and FC Barcelona are top the charts as the highest pressing teams so far. ⚽️



Here you can see the different averages of the leagues: pic.twitter.com/6rzw2aMNJz — IMPECT (@impect_official) October 24, 2024

Сейчас "Барса" позволяет соперникам в Ла Лиге лишь 2,8 перепасовки с 10+ передач за матч, тогда как в прошлом сезоне было 5.

В стартовых 10 турах Ла Лиги "Барса" 65 раз ловила соперников в офсайдную ловушку — в прошлом сезоне было 31.

Ну, и еще у каталонцев сейчас рекордное со времен Пепа количество отборов в последней трети поля — аж 33.

Если по-простому — Флик превратил команду в агрессивную прессинг-машину, которая постоянно бежит сама и двигает мяч вперед. Слабых оппонентов, как "Жирону" или "Севилью", эта манера убивает; у них мало времени, чтобы поднять голову и сделать что-то умное.

Более сильная "Бавария" ответила Флику его же футболом — тоже высокой линией обороны и ставкой на рывки за спину, что иногда создавало комичные ситуации, когда расстояние между двумя линиями защиты едва достигало 30 метров, а Рафинья, отойдя к центру поля, оказывался в позиции центрбека. Впрочем, и "Бавария" проиграла тоже, ведь Компани лишь подмастерье, а Флик еще в 2020-м защитил докторскую.



Защиты "Барсы" и "Баварии" постоянно сближались в упор. Скрин: nytimes.com Защиты "Барсы" и "Баварии" постоянно сближались в упор. Скрин: nytimes.com

***

С "Реалом" будет сложнее, ибо у Анчелотти докторских уже очень много.

Также у Мадрида самое быстрое нападение Европы; высокая линия защиты против Винисиуса и Мбаппе — это немного самоубийство.

Но Флик верит в свои идеи.

И ещё верит в Ла Масию, ставшую финальным, пятым столпом его "Барселоны". Не только Ямаль с Кубарси, у которых задатки футбольных гениев, но и Марк Касадо, Серджи Домингес, Пабло Торре, Жерар Мартин, Пау Виктор имеют игровое время.

24 - At 24 years and 185 days, Barcelona's starting XI against Bayern Munich has their lowest average age in the @ChampionsLeague since November 2011 against BATE Borisov (23 years and 93 days).



Freshness. pic.twitter.com/PadmFygILx — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2024

Тренеры Ла Масии вспоминают, что Флик знал все об их талантах еще летом. То есть, изучал заранее.

Ясно, почему.

Футбол Флика корнями уходит в футбол Кройфа, который здесь прививают детям. Тактика искусственного офсайда на топ-уровне была впервые опробована "Аяксом" Михелса в 1970-71 годах. То же самое и с высоким прессингом, куда первым бежал уже покойный Неескенс, и размытыми позициями.

Потому-то с "Баварией" играли аж девять из Ла Масии — они лучше всех понимают Ганси.

И даже это не все, поскольку за спинами Ямаля и Кубарси растет класс, где солирует Гилье Фернандес, чей кузен Тони сделал вот это. Заценили взгляд Флика?

А если серьезно, то с поколением, которому сейчас 16-20 лет, у "Барсы" просматривается будущее, в которое уже не верилось. Это будто возвращение в нулевые, когда созревал класс'87. Все, что надо — как-то продержаться на плаву и не обанкротиться, ведь с этим до сих пор плохо. Ну, и стоять обеими ногами на земле, поскольку поражения тоже будут. Команда ведь сырая, стиль рискованный, а сезон длинный.

Хорошо, что у них появился Флик — кажется, он единственный в Каталонии после 4:1 с "Баварией" сохранил рассудок: