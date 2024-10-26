Примера. Эспаньол — Севилья 0:2. Лукебакьо сделал все сам

"Севилья" неделю назад проиграла "Барселоне" 1:5, но "Эспаньол", конечно, это совсем другие каталонцы.

На протяжении всех 90 минут складывалось впечатление, что "Попугаи" очень хотят, но не могут. Все, что создали опасного — это удар Велиса мимо после навеса с углового на 70-й минуте. Ну, и еще раз на пенальти претендовали, но Гуделя спас ВАР.

Не сказать, чтобы "Нервион" искрил яркими атаками, но все же один футболист высшего уровня у него еще есть — это Доди Лукебакьо. Играет-то он под настроение, но сегодня оно оказалось.

На 20-й минуте бельгиец издали попал в ближнюю девятку; на 45-й — исполнил четкий ударом низом по диагонали с угла штрафной. Этого хватило.

В таблице победа подняла "Севилью" на 9-е место с 15 очками. У "Эспаньола" осталось 10 баллов, это 15-я позиция.

11-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья Эль Прат"

"Эспаньол" - "Севилья" - 0:2

Голы: Лукебакьо, 20, 45

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали (Рока, 68), Кумбулла, Кабрера, Оливан (Ромеро, 58) — Техеро, Крал, Лосано, Жофре (Милья, 68) — Пуадо (Кардона, 81), Шеддира (Велис, 58)

"Севилья": Нюланн (Альваро, 64) — Кармона, Баде, Ньянзу, Педроса — Гудель, Локонга — Лукебакьо (Агуме, 90+9), Хуанлу (Соу, 81), Идумбо (Барко, 63) — Ромеро (Навас, 90+9)

Предупреждения: Рока, 82, Лосано, 90+1