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Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Ан-Наср

Испания

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Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Ан-Наср

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" хочет подписать центрального защитника "Ан-Насра" Эмерика Лапорта. Об этом сообщает AS.

По информации издания, "Реал Мадрид" рассматривает возможность подписать 30-летнего испанца ближайшим летом. Отмечается, что команда нуждается в усилении защиты, но не планирует подписывать игрока зимой.

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Напомним, Лапорт перешел в Саудовскую лигу в августе 2023 года, и сейчас игрок все больше хочет ее покинуть. За этот сезон защитник принял участие в 8 играх, отличившихся 2 голами.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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