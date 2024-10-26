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Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Ан-Наср
Сохраняет интерес к испанцу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" хочет подписать центрального защитника "Ан-Насра" Эмерика Лапорта. Об этом сообщает AS.
По информации издания, "Реал Мадрид" рассматривает возможность подписать 30-летнего испанца ближайшим летом. Отмечается, что команда нуждается в усилении защиты, но не планирует подписывать игрока зимой.
Напомним, Лапорт перешел в Саудовскую лигу в августе 2023 года, и сейчас игрок все больше хочет ее покинуть. За этот сезон защитник принял участие в 8 играх, отличившихся 2 голами.
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