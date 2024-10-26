Хотел уйти. Вингер Барселоны признался, что думал об уходе из клуба

Вингер "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья Диас рассказал о том, как думал покинуть клуб и перейти в команду, где не было бы давления на него.

"Первые шесть месяцев в этом клубе, период с лета до чемпионата мира, были для меня не лучшим стартом, поэтому мне приходила в голову идея о переходе. Тогда было много сомнений в себе, и из-за этого давления я думал о смене клуба, но после ЧМ ситуация кардинально изменилась.

Я много читал о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют ухода. Снова приходила в голову идея о трансфере, о переходе туда, где нет такого давления. Рад, что не позволил этим мыслям поглотить меня. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям, и теперь все отлично", — сказал вингер.