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Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Лунин в Эль Класико – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

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Впервые за долгое время нас ждет Эль Класико самого высокого уровня. "Реал" - чемпион и победитель ЛЧ, который на неделе эффектно разнес "Боруссию" 5:2. "Барселона" - лидер Ла Лиги и просто команда, не оставившая наименьших шансов "Баварии" – 4:1. На стороне Мадрида – домашние трибуны, где они не проигрывают полтора года, но молодая поросль "Барсы" уже показала, что плевала на такие формальности. Ямаль, Кубарси, Касадо, Бальде, Фермин никого не боятся, и вне сомнений они приедут в Мадрид не обороняться – нас ждет футбол на встречных курсах, как мы и любим.

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Чемпионат Испании, 11-й тур

26 октября 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:00 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Сельта – Реал Мадрид

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