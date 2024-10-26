  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Жирона нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" будет играть с "Лас-Пальмасом", который занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Виктора Цыганкова выиграла лишь один выездной матч в чемпионате, поэтому игра на Гран Канарии – это шанс улучшить свое положение. Правда, Цыганков в матче не сыграет.

Favbet
2.83
3.35
2.58
Узнать больше

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, 11-й тур

26 октября 2024. Гран Канарія, "Лас-Пальмас де Гран Канарія"

"Лас-Пальмас" 19:30 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Лас-Пальмас - Жирона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Правый защитник Барсы рассказал о том, как изменился стиль команды после прихода Флика
yellow-arrow
Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
Ла Лига Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Жирона смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости