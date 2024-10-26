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Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жирона нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" будет играть с "Лас-Пальмасом", который занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Виктора Цыганкова выиграла лишь один выездной матч в чемпионате, поэтому игра на Гран Канарии – это шанс улучшить свое положение. Правда, Цыганков в матче не сыграет.
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Чемпионат Испании, 11-й тур
26 октября 2024. Гран Канарія, "Лас-Пальмас де Гран Канарія"
"Лас-Пальмас" 19:30 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Лас-Пальмас - ЖиронаСмотреть трансляцию
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