Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Жирона" будет играть с "Лас-Пальмасом", который занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Виктора Цыганкова выиграла лишь один выездной матч в чемпионате, поэтому игра на Гран Канарии – это шанс улучшить свое положение. Правда, Цыганков в матче не сыграет.

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Чемпионат Испании, 11-й тур

26 октября 2024. Гран Канарія, "Лас-Пальмас де Гран Канарія"

"Лас-Пальмас" 19:30 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2