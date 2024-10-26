Правый защитник Барсы рассказал о том, как изменился стиль команды после прихода Флика

Французский правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде накануне Эль Класико поделился своим мнением о тренере "Барсы" Флике.

"Команда по-прежнему придерживается традиционно высокой линии обороны, но теперь более расторопна и выше прессингует. "Барса" всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще чуть выше.

У тренера четкая философия, и не важно, против кого мы играем – мы всегда играем одинаково. Он знает, что хочет, и команда, думаю, очень хорошо это понимает", – сказал защитник.