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Правый защитник Барсы рассказал о том, как изменился стиль команды после прихода Флика

Испания

Доволен развитием команды

Правый защитник Барсы рассказал о том, как изменился стиль команды после прихода Флика

Фото - Аліна Єрофеєва

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Французский правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде накануне Эль Класико поделился своим мнением о тренере "Барсы" Флике.

"Команда по-прежнему придерживается традиционно высокой линии обороны, но теперь более расторопна и выше прессингует. "Барса" всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще чуть выше.

У тренера четкая философия, и не важно, против кого мы играем – мы всегда играем одинаково. Он знает, что хочет, и команда, думаю, очень хорошо это понимает", – сказал защитник.

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Добавим, что первое Эль Класико в сезоне пройдет на стадионе мадридского "Реала", напомним, что "сливочные" не проиграют на домашних трибунах уже полтора года. Тем временем у "Барсы" за 10 туров Ла Лиги 10 пропущенных, но и 33 забитых мяча.

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Источник:
sports.yahoo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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