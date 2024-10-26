Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Правый защитник Барсы рассказал о том, как изменился стиль команды после прихода Флика
Доволен развитием команды
Фото - Аліна Єрофеєва
Французский правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде накануне Эль Класико поделился своим мнением о тренере "Барсы" Флике.
"Команда по-прежнему придерживается традиционно высокой линии обороны, но теперь более расторопна и выше прессингует. "Барса" всегда высоко оборонялась, но в этом сезоне делает это еще чуть выше.
У тренера четкая философия, и не важно, против кого мы играем – мы всегда играем одинаково. Он знает, что хочет, и команда, думаю, очень хорошо это понимает", – сказал защитник.
Добавим, что первое Эль Класико в сезоне пройдет на стадионе мадридского "Реала", напомним, что "сливочные" не проиграют на домашних трибунах уже полтора года. Тем временем у "Барсы" за 10 туров Ла Лиги 10 пропущенных, но и 33 забитых мяча.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Фьюри высказался о силе удара Усика
- Анчелотти дал обещание Лунину перед Эль-Класико
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО