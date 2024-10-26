Карло Анчелотти: Стратегия проста: ты даешь мяч мне и бежишь праздновать

Главный тренер "Реала Мадрид" Карло Анчелотти рассказал о психологической подготовке игроков к классико.

"Идея заключается в том, чтобы подготовить понятную и простую стратегию. Нет нужды много говорить, потому что все настроены и хотят играть. Когда я сам был футболистом, то сильно волновался перед важными матчами. Ван Бастен видел это и говорил: "Расслабься, стратегия проста: ты даешь мяч мне и бежишь праздновать". К счастью, часто так и происходило", - сказал Карло Анчелотти.