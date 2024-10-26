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Карло Анчелотти: Стратегия проста: ты даешь мяч мне и бежишь праздновать
Психология прежде всего
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала Мадрид" Карло Анчелотти рассказал о психологической подготовке игроков к классико.
"Идея заключается в том, чтобы подготовить понятную и простую стратегию. Нет нужды много говорить, потому что все настроены и хотят играть. Когда я сам был футболистом, то сильно волновался перед важными матчами. Ван Бастен видел это и говорил: "Расслабься, стратегия проста: ты даешь мяч мне и бежишь праздновать". К счастью, часто так и происходило", - сказал Карло Анчелотти.
Напомним, мадридский "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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