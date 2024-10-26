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"Мысли об этой игре с понедельника". Ямаль - о Классико
Провел анализ дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль поделился своим анализом относительно Классико.
"Относительно классико, есть "Барса" - "Эспаньол" или "Атлетико" - "Реал", но "Барса" - "Реал" - это что-то особенное для всех видов спорта. Соперничество длится с самого детства, и вы очень сильно хотите победить. Мысли об этой игре с понедельника, хотя, конечно, на этой неделе было два очень важных матча, но классико есть классико, и мы все хотим его выиграть", — сказал Ямаль для Marca.
Напомним, что в этом сезоне Ямаль сыграл в десяти играх в чемпионате Испании, в которых отметился 4 голами и 6 голевыми передачами.
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