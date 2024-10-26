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Четыре игрока мадридского Реала будут присутствовать на церемонии вручении Золотого мяча

Испания

Церемония пройдет 28 октября в Париже

Четыре игрока мадридского Реала будут присутствовать на церемонии вручении Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, кто из игроков мадридской команды будет на церемонии вручения Золотого мяча. Об этом сообщает Marca.

По имеющейся информации, Винисиус и Джуд Беллингем представят "Реал" на вручении Золотого мяча, кроме них также будут присутствовать Федерико Вальверде и Андрей Лунин.

Украинец претендует на приз имени Яшина - лучшего вратаря.

Читайте такжеАнчелотти: Винисиус станет следующим обладателем Золотого мяча, без сомнений

Также делегацию дополнят главный тренер Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.

А вот кто будет отсутствовать на церемонии, так это травмированный Дани Карвахаль. Присутствие Килиана Мбаппе 50/50.

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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