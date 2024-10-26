Четыре игрока мадридского Реала будут присутствовать на церемонии вручении Золотого мяча

Стало известно, кто из игроков мадридской команды будет на церемонии вручения Золотого мяча. Об этом сообщает Marca.

По имеющейся информации, Винисиус и Джуд Беллингем представят "Реал" на вручении Золотого мяча, кроме них также будут присутствовать Федерико Вальверде и Андрей Лунин.

Украинец претендует на приз имени Яшина - лучшего вратаря.

Также делегацию дополнят главный тренер Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.

А вот кто будет отсутствовать на церемонии, так это травмированный Дани Карвахаль. Присутствие Килиана Мбаппе 50/50.