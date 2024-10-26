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Бетис — Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Пеллегрини vs Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
“Бетис” и “Атлетико” - постоянные полпреды Испании в еврокубках, и во главе обоих опытные латиноамериканцы. Мануэль Пеллегрини и Диего Симеоне — большие авторитеты. Но сейчас дела у них идут плохо.
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На неделе "Матрасники" проиграли второй матч кряду в ЛЧ — теперь "Лиллю" (1:3), а "Бетис" оступился с "Копенгагеном" и упал на 27-е место в таблице Лиги конференций.
Что "Атлетико", что "Бетис" не бегут, у них мало идей в нападении, и вся надежда на оборону, а так больших свершений не добиваются. Причем если у севильцев банально нету денег, и после травм Иско и Ло Чельсо состав резко ослабел, то мадридцы летом провели внушительную кампанию, привезя Альвареса, Серлота, Ле Нормана, Галлахера.
Еще пару "Лиллей" — и боссы "Атлетико" задумаются над отставкой Диего Симеоне, тут к гадалке не ходи.
Удастся ли тренеру немедленно реабилитироваться — увидим в воскресенье, 27 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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