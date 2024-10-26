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Лунин – в основе Реала, это четвертое Эль Класико для Андрея. Известен стартовый состав сливочных

Испания
Обновлено

Серьезное испытание для вратаря

Лунин – в основе Реала, это четвертое Эль Класико для Андрея. Известен стартовый состав сливочных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец будет пытаться сохранить свои ворота сухими в центральном матче 11-го тура Ла Лиги против каталонской "Барселоны".

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Это будет четвертый поединок против "блаугранас" в карьере Лунина. Третий раз именно в испанском первенстве. В предыдущих трех "Эль Класико" Андрей пропустил 4 гола.

В предыдущих пяти очных встречах в Примере на "Сантьяго Бернабеу" хозяева оформили 4 победы. В этом промежутке "сине-гранатовые" праздновали викторию на выезде только в сезоне 2021/22 (4:0). Стартовый свисток сегодняшней игры прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid C.F.
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
26.10.2024 в 21:50
Тільки дурень міг піти з Реала в тій ситуації, коли Куртуа отримав таку важку травму. Навіть вилікувавшись він не зможе грати кожні 3 дні. Або він буде грати не частіше ніж один раз на тиждень, або після кожних 3-4 матчів через три дні буде отримувати травму. Що і відбувається. Лунін в любому випадку буде грати достатньо. В такій ситуації в наступному році Куртуа може поїхати у більш спокійний чемпіонат. Але, чи стане тоді Лунін номером один в Реалі - велике питання.
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Комментарии 3
CVK1993 (Рівне)
26.10.2024 в 21:50
Тільки дурень міг піти з Реала в тій ситуації, коли Куртуа отримав таку важку травму. Навіть вилікувавшись він не зможе грати кожні 3 дні. Або він буде грати не частіше ніж один раз на тиждень, або після кожних 3-4 матчів через три дні буде отримувати травму. Що і відбувається. Лунін в любому випадку буде грати достатньо. В такій ситуації в наступному році Куртуа може поїхати у більш спокійний чемпіонат. Але, чи стане тоді Лунін номером один в Реалі - велике питання.
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1
0
metall5291 (Kharkiv)
26.10.2024 в 21:37
Удачи, Андрей.
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2
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Matachorros (Chicago)
26.10.2024 в 20:30
Давай Андрюха, докажи что не зря Лунина тебя заставила в Реале остаться..
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