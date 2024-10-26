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Лунин – в основе Реала, это четвертое Эль Класико для Андрея. Известен стартовый состав сливочных
Серьезное испытание для вратаря
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинец будет пытаться сохранить свои ворота сухими в центральном матче 11-го тура Ла Лиги против каталонской "Барселоны".
Это будет четвертый поединок против "блаугранас" в карьере Лунина. Третий раз именно в испанском первенстве. В предыдущих трех "Эль Класико" Андрей пропустил 4 гола.
????✅ ¡Nuestro XI inicial para #ElClásico!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2024
???? @FCBarcelona_es@UnicajaBanco pic.twitter.com/VWDjMRxdLW
В предыдущих пяти очных встречах в Примере на "Сантьяго Бернабеу" хозяева оформили 4 победы. В этом промежутке "сине-гранатовые" праздновали викторию на выезде только в сезоне 2021/22 (4:0). Стартовый свисток сегодняшней игры прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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