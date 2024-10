Примера. Провал Жироны на Канарах, характер Райо, а Баэна, как всегда, решает

Очень плохой матч для "Жироны".

Понятно, что Мичел делает ротацию; что команде сложно играть на два фронта; что в составе из-за этого появились персонажи калибра Сильви и Даме Ба. Но кому до этого какое дело?

"Лас-Пальмасу" вот точно никакого. Он взял и победил благодаря закрученному навесу с правого фланга, который на дальней штанге ногой замкнул Алекс Муньос.

У "Жироны" свои моменты были только в начале игры — сперва судьи довольно спорно отменили гол ван де Бека; затем Силлессен в ближнем бою оказался проворнее Арнау.

Второй тайм — никакого штурма от каталонцев даже близко. Наоборот, это хозяева неоднократно могли забивать еще, но главная звезда канарцев Молейро пробивал то мимо, то в штангу.

Расстроился ли он? Если и так, то несильно, ведь "Лас-Пальмас" победил во втором туре кряду после того, как с февраля по октябрь не имел вообще ни одной победы. Теперь у канарцев 9 очков, 17-е место, и их шансы на выживание растут с каждым днем, пока на посту Диего Мартинес. Тот случай, когда смена тренера превзошла ожидания.

Ну, а "Жирона" с 12 баллами пока 13-я, но, вероятно, скоро опустится ниже. Нет у команды Мичела ни игры, ни результата, ни даже желания. Опасное сочетание, так и вылететь можно.

11-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Жирона" - 1:0

Гол: Алекс Муньос, 42

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Мармоль, 85), Алекс Суарес, Маккенна, Алекс Муньос — Эссугу, Кампанья (Хави Муньос, 59) — Фустер (Сандро Рамирес, 60), Кириан Родригес (Мата, 85), Молейро — Фабио Силва (Макберни, 70)

"Жирона": Гассанига — Франсес (Даме Ба, 43), Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Арнау (Ким Мин Су, 90+3), ван де Бек, Сильви (Блинд, 66), Данжума — Мизегой, Миовски

Предупреждения: Эссугу, 47, Кампанья, 21, Мата, 90+4 — ван де Бек, 72, Блинд, 87, Арнау, 90+1, Давид Лопес, 90+1

"Вильярреал" победил скромно по счету и разгромно по игре.

Ничего удивительного. "Вальядолиду" не даются ни атаки, ни голы, которых у него 7 в 11 турах.

Это гости вели игру, атаковали; они же первыми забили — Тьерно Барри замкнул навес.

Дальше "Вильярреал" мог забить еще много, но то Пепе пожадничает, то Баэна ударит в штангу, то еще что-то. В итоге доигрались до ошибки Логана Кошты и пенальти на свои ворота, который реализовал Силла.

Повезло Марселино, что до свистка оставалось еще полчаса — этого хватило, чтобы мобилизовать силы и превозмочь нефарт. Нелегко это далось — опять Барри в штангу бил, Хейн поймал кураж и отражал все подряд. Тем не менее один навес Баэны таки оказался голевым — Айосе влетел с мячом в ворота.

4 - Only FC Barcelona's Robert Lewandowski has scored the winning goal more times in LaLiga 2024/25 (5) than @VillarrealCF player Ayoze Pérez (4). Protagonist. pic.twitter.com/EwYxF58csh