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Ханси Флик объявил стартовую 11-ку на Эль Класико
Барселона опубликовала состав на принципиальную встречу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cesar Ortiz/Soccrates
Лидеры Ла Лиги встретятся в очном поединке на "Сантьяго Бернабеу". После 10 матчей каталонцы только однажды не смогли победить в чемпионате. Речь идет о выездной игре против "Осасуны" (2:4).
В лазарете "блаугранас" находятся Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Марк-Андре тер Штеген и Ферран Торрес.
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???? BARÇA XI ????#ElClásico pic.twitter.com/EEwVXcS5x4— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2024
За последние 5 лет "сине-гранатовые" выиграли только один раз в столице – в сезоне 2021/22 (4:0). В последних 17 матчах в Мадриде в рамках Примеры команда не отмечалась только в кампании 2019/20 (0:2).
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