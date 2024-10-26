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Ханси Флик объявил стартовую 11-ку на Эль Класико

Испания
Обновлено

Барселона опубликовала состав на принципиальную встречу

Ханси Флик объявил стартовую 11-ку на Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cesar Ortiz/Soccrates

Новина українською

Лидеры Ла Лиги встретятся в очном поединке на "Сантьяго Бернабеу". После 10 матчей каталонцы только однажды не смогли победить в чемпионате. Речь идет о выездной игре против "Осасуны" (2:4).

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В лазарете "блаугранас" находятся Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Марк-Андре тер Штеген и Ферран Торрес.

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За последние 5 лет "сине-гранатовые" выиграли только один раз в столице – в сезоне 2021/22 (4:0). В последних 17 матчах в Мадриде в рамках Примеры команда не отмечалась только в кампании 2019/20 (0:2).

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Барселона Реал (Мадрид) Ханси Флик
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
26.10.2024 в 21:26
Шмарсу вынесут вперёд тапками
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0
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
26.10.2024 в 21:26
Шмарсу вынесут вперёд тапками
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0
1
avatar
Бapceлиниyс
26.10.2024 в 20:56
Победный состав с Баварией. Это на удачу!
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0
2
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mafan (Рівне)
26.10.2024 в 21:01
Я ото зайшов, прошмигнутися. Шо тут та як - Реалісти досі бісяться-казяться, прямо з Костопуля?)))
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
26.10.2024 в 21:13
Бісяться кривожопці барсонуті прямо із Шарлотки
 
0
1

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