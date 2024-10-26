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Мбаппе забил в ворота Барселоны, но гол отменили после просмотра VAR

Испания
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Килиан отличился в дебютном Эль-Классико, но…

Мбаппе забил в ворота Барселоны, но гол отменили после просмотра VAR

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" играет против "Барселоны". Первую треть встречи ворота обеих команд оставались на замке.

На 30-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем вывел Килиана Мбаппе на свидание с голкипером. Тот перекинул Пенью и побежал праздновать взятие ворот.

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Правда, гол практически сразу был отменен. Арбитры просмотрели VAR и убедились, что француз находился в положении "вне игры".

Добавим, что это дебютное Эль-Классико для Мбаппе, который летом присоединился к “Реалу”.

Ноли на табло стадиона "Сантьяго Бернабеу" продолжают гореть в конце первого тайма. Следите за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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