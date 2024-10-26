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Мбаппе забил в ворота Барселоны, но гол отменили после просмотра VAR
Килиан отличился в дебютном Эль-Классико, но…
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" играет против "Барселоны". Первую треть встречи ворота обеих команд оставались на замке.
На 30-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем вывел Килиана Мбаппе на свидание с голкипером. Тот перекинул Пенью и побежал праздновать взятие ворот.
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Правда, гол практически сразу был отменен. Арбитры просмотрели VAR и убедились, что француз находился в положении "вне игры".
Добавим, что это дебютное Эль-Классико для Мбаппе, который летом присоединился к “Реалу”.
Ноли на табло стадиона "Сантьяго Бернабеу" продолжают гореть в конце первого тайма. Следите за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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