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Реал в первом тайме матча против Барселоны пробил по воротам соперника 1 раз, а в офсайд попал 8

Испания
Обновлено

Даже гол забили из положения "вне игры"

Реал в первом тайме матча против Барселоны пробил по воротам соперника 1 раз, а в офсайд попал 8

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Барселона" встречаются в матче 11 тура чемпионата Испании. Счет по состоянию на перерыв встречи 0:0.

За 45 минут поединка "сливочным" удалось пробить всего один раз в сторону ворот Иньяки Пеньи. Это удар был не в створ.

В то же время, арбитры восемь раз фиксировали офсайд у игроков мадридцев. На 30 минуте Мбаппе даже забил из положения вне игры.

"Барселона" в противовес пробила шесть раз и однажды попала в офсайд. На счету Андрея Лунина два сейва.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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