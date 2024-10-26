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Барса дважды подряд забила Реалу: Левандовский огорчил Лунина из-за пределов штрафной и удачно пробил головой - ВИДЕО

Испания
Обновлено

Провалилась оборона мадридцев

Барса дважды подряд забила Реалу: Левандовский огорчил Лунина из-за пределов штрафной и удачно пробил головой - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Реал" и "Барселона" встречаются в матче 11-го тура чемпионата Испании. Счет во встрече был открыт на 54-й минуте.

Марк Касадо разрезной передачей нашел Роберта Левандовского впереди. Поляк ударом из-за пределов штрафной попал в правый угол ворот.

Через две минуты защитники "сливочных" снова провалились. На этот раз оставили поляка самого в штрафной, и он после навеса Бальде головой пробил в правый угол ворот Лунина.

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Это девятый и десятый гол Левандовского в ворота "Реала" за его карьеру.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния.

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