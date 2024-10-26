Барселона громит Реал в Мадриде 3:0. Ямал забил третий гол Лунину в ближний угол - ВИДЕО

"Реал" и "Барселона" в Мадриде проводят календарный матч 11-го тура чемпионата Испании. На 77-й минуте счет стал 0:3 в пользу каталонцев.

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Гости убежали в контратаку и довели мяч до Ямала. 17-летний вингер пробил в ближний угол и попал в правую девятку ворот Лунина.

Это пятый гол в нынешнем сезоне для испанца. Также впервые он забил в ворота "Реала".

За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.