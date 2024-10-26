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Ла Лига. Реал Мадрид – Барселона 0:4. Прогулка по столице
Уверенная победа каталонцев
Getty Images
Ну, кто ожидал такой счет, признавайтесь?
А если серьезно, то победа у "Барсы" получилась и сенсационной, и выдающейся. "Реал" был переигран во всех компонентах, ему не позволили сыграть в свой футбол, а все попытки перевести игру в партер, где-то сбиться на грубость, были проигнорированы. Браво!
Причем в первом тайме не верилось, что счет будет крупным. Да, "Барса" грамотно прессинговала, создавала уже фирменные искусственные офсайды, а Ямаль запорол стопроцентный момент. Но и "Реал" не выглядел безнадежно.
8 - Real Madrid have equalled their highest number of offsides in a first half of a @LaLigaEN match since at least the 2003/04 season, with eight, as against Celta Vigo in March 2013.— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2024
Limit. pic.twitter.com/vjhiCk13rh
Главные проблемы "Сливочных" начались после перерыва, когда Флик вместо динамичного Фермина выпустил технаря де Йонга, что позволило немного придержать мяч в центре и оглядеться. Как только Касадо это сделал - моментально отдал на ход Левандовскому, и тот пробил мимо Лунина.
Фанаты Мадрида глядели по сторонам - это что было? Когда камбэк? Но вместо него Роберт немедленно забил второй - теперь ему на голову навесил Милитао.
Мог ли "Реал" вернуться в такой матч? Наверное, да, но Мбаппе надо было забивать все, что возникало в ответных атака. Игра-то после 50-й минуты раскрылась, зоны были и удары тоже, но Килиан проиграл все дуэли Пеньи. Честное слово, выглядело, будто ему 36 лет, а не Роберту!
Ну, и центр поля "Барсы" - это что-то невероятное. Они отбегали сложнейший энергозатратный матч против ""Баварии", но сегодня Педри с Касадо опять все подобрали, все подчистили, запустили все контратаки, о которых только могли мечтать форварды.
???????? Barcelona in La Liga this season...— EuroFoot (@eurofootcom) October 26, 2024
• 1st, clear by 6 points
• 37 goals scored, highest in league
• Highest average possession (66.8%)
• Highest xG (28.8)
Hansi Flick. ???? pic.twitter.com/oOdq3yjQEW
Роберт не забил дважды из простых позиций - это да, но ветерана быстро "поправили" Ямаль и Рафинья. Последний еще и над Луниным поиздевался пижонской подсечкой.
0:4 - вот что творит "флики-флака" в Ла Лиге. Чудеса!
В таблице же у "Барсы" теперь 30 очков, у "Реала" 24. Наметился первый существенный отрыв.
Ла Лига. 11-й тур
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
"Реал Мадрид" – "Барселона" 0:4
Голы: Левандовский, 54, 56, Ямаль, 77, Рафинья, 85
"Реал Мадрид": Лунин – Васкес, Милитан, Рюдигер, Менди – Беллингем, Вальверде, Чуамэни (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77) – Мбаппе, Винисиус
"Барселона": Пенья – Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде – Касадо (Ольмо, 65), Педри (Гави, 87) – Ямаль, Лопес (де Йонг, 46), Рафинья – Левандовский
Предупреждения: Винисиус, 80, Милитан, 87 – Касадо, 44, Кунде, 69, Мартинес, 75, Пенья, 82, Гави, 90
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