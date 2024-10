Ла Лига. Реал Мадрид – Барселона 0:4. Прогулка по столице

Ну, кто ожидал такой счет, признавайтесь?

А если серьезно, то победа у "Барсы" получилась и сенсационной, и выдающейся. "Реал" был переигран во всех компонентах, ему не позволили сыграть в свой футбол, а все попытки перевести игру в партер, где-то сбиться на грубость, были проигнорированы. Браво!

Причем в первом тайме не верилось, что счет будет крупным. Да, "Барса" грамотно прессинговала, создавала уже фирменные искусственные офсайды, а Ямаль запорол стопроцентный момент. Но и "Реал" не выглядел безнадежно.

8 - Real Madrid have equalled their highest number of offsides in a first half of a @LaLigaEN match since at least the 2003/04 season, with eight, as against Celta Vigo in March 2013.



