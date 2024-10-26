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Ла Лига. Реал Мадрид – Барселона 0:4. Прогулка по столице

Испания
Обновлено

Уверенная победа каталонцев

Ла Лига. Реал Мадрид – Барселона 0:4. Прогулка по столице

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Новина українською

Ну, кто ожидал такой счет, признавайтесь?

А если серьезно, то победа у "Барсы" получилась и сенсационной, и выдающейся. "Реал" был переигран во всех компонентах, ему не позволили сыграть в свой футбол, а все попытки перевести игру в партер, где-то сбиться на грубость, были проигнорированы. Браво!

Причем в первом тайме не верилось, что счет будет крупным. Да, "Барса" грамотно прессинговала, создавала уже фирменные искусственные офсайды, а Ямаль запорол стопроцентный момент. Но и "Реал" не выглядел безнадежно.

Главные проблемы "Сливочных" начались после перерыва, когда Флик вместо динамичного Фермина выпустил технаря де Йонга, что позволило немного придержать мяч в центре и оглядеться. Как только Касадо это сделал - моментально отдал на ход Левандовскому, и тот пробил мимо Лунина.

Фанаты Мадрида глядели по сторонам - это что было? Когда камбэк? Но вместо него Роберт немедленно забил второй - теперь ему на голову навесил Милитао.

Мог ли "Реал" вернуться в такой матч? Наверное, да, но Мбаппе надо было забивать все, что возникало в ответных атака. Игра-то после 50-й минуты раскрылась, зоны были и удары тоже, но Килиан проиграл все дуэли Пеньи. Честное слово, выглядело, будто ему 36 лет, а не Роберту!

Ну, и центр поля "Барсы" - это что-то невероятное. Они отбегали сложнейший энергозатратный матч против ""Баварии", но сегодня Педри с Касадо опять все подобрали, все подчистили, запустили все контратаки, о которых только могли мечтать форварды.

Роберт не забил дважды из простых позиций - это да, но ветерана быстро "поправили" Ямаль и Рафинья. Последний еще и над Луниным поиздевался пижонской подсечкой.

0:4 - вот что творит "флики-флака" в Ла Лиге. Чудеса!

В таблице же у "Барсы" теперь 30 очков, у "Реала" 24. Наметился первый существенный отрыв.

Ла Лига. 11-й тур

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

"Реал Мадрид" – "Барселона" 0:4

Голы: Левандовский, 54, 56, Ямаль, 77, Рафинья, 85

"Реал Мадрид": Лунин – Васкес, Милитан, Рюдигер, Менди – Беллингем, Вальверде, Чуамэни (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77) – Мбаппе, Винисиус

"Барселона": Пенья – Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде – Касадо (Ольмо, 65), Педри (Гави, 87) – Ямаль, Лопес (де Йонг, 46), Рафинья – Левандовский

Предупреждения: Винисиус, 80, Милитан, 87 – Касадо, 44, Кунде, 69, Мартинес, 75, Пенья, 82, Гави, 90

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Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Роман Синчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 01:23
вчера в мадриде шеф-повар флик представил миру своё новое блюдо "взбитые сливки по-каталонски"!
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Комментарии 96
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 01:23
вчера в мадриде шеф-повар флик представил миру своё новое блюдо "взбитые сливки по-каталонски"!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 01:21
Все це звісно круто- перемога, феєрія, але тактика Фліка з високою лінією захисту дуже ризикована. Чомусь мені здається, що така лінія нападу, як зараз у Барселони, підловила б захисників і раз-пораз уникала б положень поза грою, особливо Рафінья це вдало робить .
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MAGA KING
27.10.2024 в 01:19
А еще приятно видеть прежнего, агрессивного малыша Гави. В общем всё супер, всё на месте Пожелаем пересу еще приобрести Холланда и других дорогих игроков и тогда смогут на равных играть с эспаньолами и другими супер командами без надобности тратиться на арбитров.
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Loader (Днепр)
27.10.2024 в 01:15
Что радует, Барса возвращает красоту в футбол. РМ много чего выиграл в последнее время на эффективности, на бегунках типа Роналду, но даже в этой игре сравнивать атаки Барсы и РМ смешно. Барса не изменяет стилю, это просто красиво.
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Лекарь (село Дарниця)
27.10.2024 в 01:15
В поразці Реал може звинувачувати тільки самі себе. Егоїзм окремих виконавців та їхня кривоногість - ось вам складові цієї ганьби. Реал мав забити пару-трійку м"ячів в першому таймі, але просрав всі моменти. А Барса витримала, дочекалася і вжалила двічі. Все, Реал не оговтався. Вітання барсукам. Хансі Флік не дарма їсть свій хліб
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 01:16
Ну хоть кто то игру смотрел
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 01:10
Барса ломает рекорды Реалу и сама пишет свою историю рекордов! Ямин Ламаль - самый молодой игрок, который забил в класико! На сегодня, вернее, уже на вчера, ему было - 17 лет и 106 дней!
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Loader (Днепр)
27.10.2024 в 01:03
Только получилось посмотреть обзор. Удар головой от Левандовски и 4 от Рафиньи... Стоит пересматривать. Даже не знаю, что сказать. Просто посмеюсь
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3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 01:00
Срочные новости: Килиан Мбаппе был замечен у двери раздевалки, разговаривая сам с собой: «Если я выйду через дверь, окажусь ли я в офсайде?»
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 01:01
ответ: нет, он окажется в швеции
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 01:11
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:50
А вот еще заголовок.... "Золотой мяч в офсайде!"..... Ха-ха-ха... Как же это метко сказано!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:50
А як приємно бачити накінець то Ґаві в строю! Скучив вже за його грою, настирливістю...А вам скажу, друзі, що Вінісіусу ще пощастило, що той грав кілька хвилин тільки! Ґаві б його з'їв, ну а якщо не з'їв, то понадкусував би точно! )))) Покоцав би добряче!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:45
СМИ пишут про эмоции Анчелотти в конце матча... Ему, видите ли, не понравилось, как скамейка Барселоны праздновала гол Рафиньи....
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3
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 00:49
А кому сподобається, що його команду "і у хвіст, і у гриву"
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Artist@@@ (Прага)
27.10.2024 в 00:43
Barcelona, Barcelona, Barcelona! Real belimea-i pula
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:40
"....футбольная выставка во втором тайме обошла весь земной шар благодаря группе ребят, полных таланта, дерзости и амбиций".
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2024 в 00:38
Два года подряд писал, каким боком Реалу вылезет "усиление" в виде Мбаппе. Просто выброшенные деньги. Но это половина беды. А беда в том, что с его приходом Реал потерял свою игру. Но при всем при этом такому поражению нет оправдания. Всем, и игрокам, и тренеру надо о нем забыть и работать. Дистанция длинная и все можно наверстать, если сделать правильные выводы.
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 00:45
Выход один: садить мбаппу на лавочку. Н, тогда в полузащите людей не хватает. Парадокс
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 00:47
meга БРЕХНЯ! Хтось ще позавчора доводив, раз пе..с хапнув то все клас! Коли я писав, що непоганого футболіста разпаскудили баблом... І Флоренті́но ще свою копійку у сто млн доклав Тепер грошей Кіліану мало буде ЗМ вимагати
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:48
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:54
Мбаппе для Реала тепер як той чемодан- і нести важко, і викинути шкода ))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:55
ничего, челси купит))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:57
это называется ПЕРЕСортица
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Acsakal (Kharkiv)
27.10.2024 в 01:19
Два навряд, але ще ДО переходу Мбаппе в Реал я теж писав, що Реалу це відгукнеться. Все сталося навіть швидше, ніж я очікував. Мбаппе наразі є токсичним. Не випадково він ще до переходу почав регулярно гріти лавку і в ПСЖ, і в збірній.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:38
Заголовки испанских СМИ. "Дети "Барсы" захватили "Бернабеу" в ещё один исторический вечер"! ... "Великая команда Флика проявила смелость в сокрушительном втором тайме и вышла на первое место в Ла Лиге, опередив Мадрид на шесть очков, и еще раз продемонстрировала миру, что талант Ла Масии безграничен".
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:35
Алекс, классный подарок тебе сегодня Барса преподнесла! Не подвела, как и меня тогда.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:37
а шо, у Шурика днюха?)))
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:49
Очень круглая, 57
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:52
а ума, шо у 56-летнего!))) с днюхой, джек восьмёркин)))
 
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:54
Брат, с днём рождения тебя ещё раз!
 
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:31
Мне кажется мадри@асы сейчас находятся в состоянии грогги.
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 00:32
Барсел@х, не фантазируй в руку.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:33
Забий! Воно тобі треба? Насадоджуйся перемогою!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:35
Там сейчас за Леонидом Ильичом Пересом подтирают желто-коричневые линии и он готовится выставить папе карлито очередные красные линии. Мол, если не выиграешь ближайшие 2,3, ....10 матчей, то уволю нафиг...:)
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:22
Браво Ханси Флик, великолепная работа!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:27
Якщо перед цими двома матчами цього тижня він говорив: "Ми готові", - то це дійсно правда!!!Але щоб настільки...Сильно підготував, це факт!Молодчина!Видно роботу тренера!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:21
В котре постає питання: "А нахєра було Реалу Мбаппе"?Стало ж гірше, він і Белінгема назад відігнав і сам не грає.Вся гра перебудували заради цього мажора-трахєра, який судиться навіть з колишньою командою, позорище!!!
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:23
Чтобы навредить им и Барсе легче жизнь чтобы была
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 00:18
Браво Барса .Хави заложил фундамент молодежи .Флик продолжил
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2
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Andrumas (Düsseldorf)
27.10.2024 в 00:15
Ну классный футбол был сегодня, джентльмены! Разница в том, что Барселона ещё и в защите классно играла, ловя Мбаппе в оффсайд, а где не ловила, то Пенья (к слову ещё один свой воспитанник) выручал. Менди подарил первый гол, а второй я вообще не понял.. Левандовски единственный нападающий, как его можно было вообще не держать?! После 0:2 плохая защита Реала стала вообще никакой, Мбаппе то в оффсайд, то бил в Пенью и дальше было лишь дело техники. Флик - не Сахин, а Барселона не Боруссия, в Реале об этом забыли и получите. Думаю соперничество Роналду и Месси сменилось новым: Винисиус против Ямаля, пришла новая эпоха!
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:15
Здесь все понимают в футболе больше меня и это не шутка. Объясните мне пожалуйста, как это пересовское недоразумение находится в верхней части турнирной таблицы? ?? С такой игрой
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:16
а судьи кто? (с)
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valdemar_lviv (Львів)
27.10.2024 в 00:14
Мбапе - ще той ЛОШАРА!!!
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2024 в 00:13
Барсуки, поберегите эмоции и себя, драгоценных. На сегодня вы выиграли всего лишь один матч, не чемпионат, не кубок и не лигу чемпионов.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:13
Не смеши людей.
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:16
Засранец харьковский, почитай свой бред в анонсе и посмейся со своими «коллегами».
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2024 в 00:21
какой ты кино ? ты скунс.
 
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:27
Посмешище, спрячься и не позорь своих «коллег»
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:09
Поздравления всем, кто за честный футбол! Поздравления всем, кто за Барелону! Это было просто шикарно! В логове врага, унизили, смешали с дерьмом, растоптали в пыль, выставили на посмешище этого врага!!! Браво, великая Барса!!! Я очень хотел, чтобы на этой неделе Барса сняла два скальпа, уж очень по фраерски вела себя Бавария, ну а Реал никогда не выходил из этого образа! И это свершилось! Брависсимо! Представляю чувства старикашки Переса... В его понимании футбола, достаточно в тридорога закупить ТОПовых игроков и вуаля, заносите в музей трофеи... Но молодежь великой Барселоны просто посрамила этого негодяя... И да, победа великой Барселоны ещё и тем ценна, что обломали рекорд Реала... Ишь, какие... Захотелось Реалу повторить серию Барсы из 43 матчей без поражений... Начинайте сначала...
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:11
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:13
Дві Великі Перемоги за один тиждень!В історію ввійде!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:44
не неделю, а 4 дня
 
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:14
С победой друзья!
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:08
Кто-то ещё помнит, шо я в анонсе писал? Лева дубль, Ямаль один, Рафа один. Пожалуйста.
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:11
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 00:11
Друг, поздравляю! Супер прогноз!!! Молодчина!!! Интересно, какие слезы здесь будет лить некий фанат из Харькова?
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:12
Дариан, давай праздновать не упоминая эту мерзость.))
 
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metall5291 (Kharkiv)
27.10.2024 в 00:42
Дарик, побереги себя. Истерики от радости или горя могут напрочь убить последние извилины твоего и так не сильно здорового мозга.
 
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 00:07
Навіть не мріяв, що Флік так розгромить папу Карло Лева прокинувся, аби такого заряду до кінця сезону вистачило! Рафінія знову запалює! Ямал підтвердив слова Анчелотті, що наразі виглядає краще ВініМба Тепер головне забути цей погром головного суперника і не втрачати з іншими...
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:05
Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:12
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:13
 
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:19
Брат, ты заходил на почту?
 
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:25
Да отвечу попозже
 
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:23
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:05
Думаю, що можна вже забувати про поразку 2-8, в двох останніх матчах з найпринциповішими суперниками Барселона змила свій позор 2020року з загальним рахунком 1-8 ))))І взагалі для чого згадувати матч 4-х річної давності, коли є свіжачок.І німцям віддали боржок, і мадридцям помстилися за останні програмі дуелі!0-4 вдома це дуже боляче! І це при тому, що не все ще залітало, що могло...Роберт чомусь передумав покер оформляти, а міг! Супер матч, який будуть згадувати не один рік!!!З перемогою, барселонці!
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:12
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:17
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Skomoroh11 (Тернопіль)
27.10.2024 в 00:03
Зараз всі реалісти в ауті... і ті що коменти тут строчать.. і ті що в редакції сидять...;)) руїнами реала ЗАДОВОЛЕНИЙ!!!!!!
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:03
Всех, кто за Барсу с победой!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:06
рабыня снова предсказывала 2:1?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.10.2024 в 00:10
Олег, я казав, що не слід зливати гру в ЛЧ, а мочити обох? )))Мало віри в тебе в улюблену команду )))Тепер не будеш сумніватись в її силі?
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:12
Каюсь брат, каюсь, не верил в две победы подряд, поделом мне.
 
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Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 00:20
Не просто 2 победы а разгромы
 
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:02
С победой моя любимая Барса, с победой!!!
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 00:01
Не фу шлемазл победил, а РМ проиграл. Мбаппа как обычно ниачем.засунуть Джуда ближе к центру поля в угоду афроабезьянке и потерять креатив это конечно да. Родриго сильнее афрофоанцуза ни на одну, а на несколько афроголов. С обороной давно все ясно. Но где плять нападающий???
Ответить
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5
metall5291 (Kharkiv)
27.10.2024 в 00:10
Всегда был против Мбаппе в Реале. Так и оказалось. Ч*увак так и не понял, как надо играть, чтобы не попадать в офсайд.
Ответить
2
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 00:20
Именно. Мбаппе тупой.
 
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2
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MAGA KING
27.10.2024 в 00:25
И вы тоже
 
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0
Artist@@@ (Прага)
26.10.2024 в 23:59
Відсосали Барсі?
Ответить
2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.10.2024 в 23:58
Насамперед потрібно всім вболівальникам футболу ( не тільки Барселони і Реала) подякувати обом командам за футбол найвищого класу! Це вищий пілотаж, надзвичайно швидкий та інтенсивний матч, концентрація майстерності!І це при тому, що 2-3 дні назад обидві команди провели надважкі матчі з німцями в ЛЧ. Особливо фізуха каталонців вражає, такий пресинг і така висока лінія захисту потребує неабиякої підготовки. Тим паче майже без замін основи!
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3
0
lucky_guy
26.10.2024 в 23:59
Підтримую
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:00
риск проепать линию был высок, но мбаппу раз 8 поймали, если верно помню
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 00:04
да, 8 раз
 
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Artist@@@ (Прага)
26.10.2024 в 23:58
Щоб ви всі обісралися на вашого Луніна
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vlotko (Броди)
27.10.2024 в 00:11
Хоча вини у пропущених м'ячах Луніна мало, але неприємний осад від його гри у другому таймі залишився.
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Spokoyno (Київ)
26.10.2024 в 23:57
С... -толічні та і -удді не старалися утім все одно обі...
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lucky_guy
26.10.2024 в 23:57
Я не знаю, що тут казати. Флік геній, вітаю фанів Барси. Ніколи не бачив щоб ця команда стільки бігала, це неймовірно.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2024 в 23:57
лёва - гроссмейстер: два бильярдных гола (плюс два раза великодушно простил)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.10.2024 в 23:57
Як це правильно назвати: жахливий Реал чи Реальний жах?
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kalan-86 (Анкара)
26.10.2024 в 23:56
Вау! Кто бы мог подумать! Глубоко привсунули Реалу. Да уж, с победой такую Барсу! Лунин наверно возьмет приз Яшина.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2024 в 23:58
это называется "епля с сушкой"
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2024 в 00:03
Кто ж тебя так с сушкой, а?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2024 в 23:56
0:4ень хорошо натянули гомарид!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 00:04
*гомадрид
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