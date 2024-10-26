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Рафинья перекинул Лунина. Барселона забила четвертый гол в ворота Реала - ВИДЕО
А что делать украинцу, когда оборона мадридцев играет так плохо?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" забила четвертый гол в ворота "Реала" в рамках "Эль-Класико". На 84 минуте отличился Рафинья.
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Оборона мадридцев проспала забегание Рафиньи, тот вышел на свидание с Луниным и перекинул его.
Шестой гол бразильца в текущем чемпионате Испании. В общей сложности у него 12 результативных действий в текущем сезоне (6+6).
Отметим, что все голы были во втором тайме. На счету Лунина после перерыва один сейв.
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