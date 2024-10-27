Защита Мадрида не пришла на игру. Реал – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

В поединке 11 тура Ла Лиги "Реал" встречается с "Барселоной". Первый тайм команды выдали засушливый. "Сливочные" пробили только однажды. В то же время забили гол, отмененный из-за офсайда.

Однако после перерыва каталонцы начали ударно. На 54 минуте Роберт Левандовский пробил из-за пределов штрафной в угол ворот Андрея Лунина, а через две минуты удвоил преимущество.

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Впоследствии Ямин Ямаль довел счет до разгромного, а на 84 минуте Рафинья поставил точку, перекинув украинского голкипера. Все четыре гола были забиты после перерыва

Гол Роберта Левандовского 54 (0:1)

Гол Роберта Левандовского 56 (0:2)

Гол Ламина Ямаля 77 (0:3)

Гол Рафиньи 84 (0:4)

Обзор матча