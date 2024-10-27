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Левандовский забил 10-й гол в ворота Реала в своей карьере
Красивый юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" разбила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Первые два гола во встрече забил Роберт Левандовский.
Для поляка это был девятый и десятый мячи в ворота "сливочных" в его карьере. В общей сложности он провел против мадридцев 16 матчей во всех турнирах.
Пять голов он забил в составе "Боруссии" Д, четыре – за "Барсу" и однажды – за "Баварию". Также в общей сложности отдал три ассиста.
В текущем сезоне Ла Лиги Левандовский забил 14 голов и идет в лидерах рейтинга бомбардиров. Отрыв 36-летнего поляка от ближайшего преследователя Айосе Переса из “Вильярреала” составляет семь голов.
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