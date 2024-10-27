  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский забил 10-й гол в ворота Реала в своей карьере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский забил 10-й гол в ворота Реала в своей карьере

Испания
Обновлено

Красивый юбилей

Левандовский забил 10-й гол в ворота Реала в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" разбила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Первые два гола во встрече забил Роберт Левандовский.

Читайте такжеБарса дважды подряд забила Реалу: Левандовский огорчил Лунина из-за пределов штрафной и удачно пробил головой - ВИДЕО

Для поляка это был девятый и десятый мячи в ворота "сливочных" в его карьере. В общей сложности он провел против мадридцев 16 матчей во всех турнирах.

Пять голов он забил в составе "Боруссии" Д, четыре – за "Барсу" и однажды – за "Баварию". Также в общей сложности отдал три ассиста.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовский забил 14 голов и идет в лидерах рейтинга бомбардиров. Отрыв 36-летнего поляка от ближайшего преследователя Айосе Переса из “Вильярреала” составляет семь голов.

По теме
yellow-arrow
У Барселоны 30 из 33-х очков. Атлетико уже сегодня может приблизиться к Реалу. Турнирная таблица Ла Лиги
yellow-arrow
Ямаль стал самым молодым автором гола в Эль-Классико
yellow-arrow
У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона
Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
transfermarkt.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости