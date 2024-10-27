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У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона
Действительно ли настолько виноват украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" и "Барселона" недавно завершили первое "Эль-Класико" в этом сезоне. Мадридцы пропустили четыре гола во втором тайме и проиграли со счётом 0:4.
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Статистический портал WhoScored самую высокую оценку поставил Роберту Левандовскому (9,18). В то же время украинец Андрей Лунин получил наименьший балл (5,70). Недалеко от него притаился и Джуд Беллингем (5,74).
SofaScore также признала автора дубля Левандовского лучшим игроком встречи. Поляк вместе с Рафиньей получили по оценке 8,4. Худшими же стали нападающий "Реала" Килиан Мбаппе и правый защитник Лукас Васкес с баллом 6,0.
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