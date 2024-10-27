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У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона

Испания
Обновлено

Действительно ли настолько виноват украинец?

У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" и "Барселона" недавно завершили первое "Эль-Класико" в этом сезоне. Мадридцы пропустили четыре гола во втором тайме и проиграли со счётом 0:4.

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Статистический портал WhoScored самую высокую оценку поставил Роберту Левандовскому (9,18). В то же время украинец Андрей Лунин получил наименьший балл (5,70). Недалеко от него притаился и Джуд Беллингем (5,74).

У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона - изображение 1

SofaScore также признала автора дубля Левандовского лучшим игроком встречи. Поляк вместе с Рафиньей получили по оценке 8,4. Худшими же стали нападающий "Реала" Килиан Мбаппе и правый защитник Лукас Васкес с баллом 6,0.

У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона - изображение 2
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Роберт Левандовский Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин Килиан Мбаппе
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1 голосов
Источник:
whoscored
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
27.10.2024 в 01:09
Ну таке... Хускорд найнижчі оцінки (5,7) поставив Луніну та Беллінгему. А Софаскор - Васкесу та Мбаппе (6,0). Не об'єднується це в один заголовок. А стосовно Луніна, то він звісно ж не рятував, але й захист Реала був як прохідний двір і міг пропустити ще стільки ж. А напад Реала мало створював і не реалізовував навіть наявні моменти. Над Анчелотті згущуються хмари.
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Комментарии 3
Acsakal (Kharkiv)
27.10.2024 в 01:09
Ну таке... Хускорд найнижчі оцінки (5,7) поставив Луніну та Беллінгему. А Софаскор - Васкесу та Мбаппе (6,0). Не об'єднується це в один заголовок. А стосовно Луніна, то він звісно ж не рятував, але й захист Реала був як прохідний двір і міг пропустити ще стільки ж. А напад Реала мало створював і не реалізовував навіть наявні моменти. Над Анчелотті згущуються хмари.
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
27.10.2024 в 00:45
Поставили, вершкових на місце.
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 01:20
взбили
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0
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