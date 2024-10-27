Ямаль стал самым молодым автором гола в Эль-Классико

"Барселона" обыграла "Реал" в Мадриде со счетом 4:0. Третий гол каталонцев забил Ямин Ламаль.

В возрасте 17 лет 107 дней испанец стал самым молодым в истории футболистом, который отмечался голом в "Эль-Классико".

Статистический портал Squawka перечислил все почести, в которых Ямаль установил юниорские рекорды.

Самый молодой игрок, забивший за Испанию

Самый молодой игрок, забивший в Ла Лиге

Самый молодой игрок, ассистировавший в ЛЧ

Самый молодой игрок, забивший в Кубке Испании

Самый молодой игрок в истории ЕВРО

Самый молодой ассистент в истории ЕВРО

Самый молодой бомбардир крупного турнира

Самый молодой игрок, выигравший ЕВРО

◉ Youngest player to score for Spain

◉ Youngest player to score in LaLiga

◉ Youngest player to provide a UCL assist

◉ Youngest player to score in the Copa del Rey

◉ Youngest player in EUROs history

◉ Youngest assist provider in EUROs history

◉ Youngest goalscorer at a… pic.twitter.com/j4bXE6SDQk — Squawka (@Squawka) October 26, 2024

В текущем сезоне на счету Ямаля 13 результативных действий (6+7) в 14 матчах во всех турнирах за "Барселону".