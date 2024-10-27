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Ямаль стал самым молодым автором гола в Эль-Классико
Снова установил юниорский рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" обыграла "Реал" в Мадриде со счетом 4:0. Третий гол каталонцев забил Ямин Ламаль.
В возрасте 17 лет 107 дней испанец стал самым молодым в истории футболистом, который отмечался голом в "Эль-Классико".
Статистический портал Squawka перечислил все почести, в которых Ямаль установил юниорские рекорды.
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- Самый молодой игрок, забивший в Ла Лиге
- Самый молодой игрок, ассистировавший в ЛЧ
- Самый молодой игрок, забивший в Кубке Испании
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◉ Youngest player to score for Spain— Squawka (@Squawka) October 26, 2024
◉ Youngest player to score in LaLiga
◉ Youngest player to provide a UCL assist
◉ Youngest player to score in the Copa del Rey
◉ Youngest player in EUROs history
◉ Youngest assist provider in EUROs history
◉ Youngest goalscorer at a… pic.twitter.com/j4bXE6SDQk
В текущем сезоне на счету Ямаля 13 результативных действий (6+7) в 14 матчах во всех турнирах за "Барселону".
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