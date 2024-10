Ямаль стал самым молодым автором гола в Эль-Классико

"Барселона" обыграла "Реал" в Мадриде со счетом 4:0. Третий гол каталонцев забил Ямин Ламаль.

В возрасте 17 лет 107 дней испанец стал самым молодым в истории футболистом, который отмечался голом в "Эль-Классико".

Статистический портал Squawka перечислил все почести, в которых Ямаль установил юниорские рекорды.

◉ Youngest player to score for Spain

◉ Youngest player to score in LaLiga

◉ Youngest player to provide a UCL assist

◉ Youngest player to score in the Copa del Rey

◉ Youngest player in EUROs history

◉ Youngest assist provider in EUROs history

◉ Youngest goalscorer at a… pic.twitter.com/j4bXE6SDQk