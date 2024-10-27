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Ямаль стал самым молодым автором гола в Эль-Классико

Испания

Снова установил юниорский рекорд

Ямаль стал самым молодым автором гола в Эль-Классико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" обыграла "Реал" в Мадриде со счетом 4:0. Третий гол каталонцев забил Ямин Ламаль.

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В возрасте 17 лет 107 дней испанец стал самым молодым в истории футболистом, который отмечался голом в "Эль-Классико".

Статистический портал Squawka перечислил все почести, в которых Ямаль установил юниорские рекорды.

  • Самый молодой игрок, забивший за Испанию
  • Самый молодой игрок, забивший в Ла Лиге
  • Самый молодой игрок, ассистировавший в ЛЧ
  • Самый молодой игрок, забивший в Кубке Испании
  • Самый молодой игрок в истории ЕВРО
  • Самый молодой ассистент в истории ЕВРО
  • Самый молодой бомбардир крупного турнира
  • Самый молодой игрок, выигравший ЕВРО

В текущем сезоне на счету Ямаля 13 результативных действий (6+7) в 14 матчах во всех турнирах за "Барселону".

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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