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У Барселоны 30 из 33-х очков. Атлетико уже сегодня может приблизиться к Реалу. Турнирная таблица Ла Лиги

Испания

Закончились матчи субботы

У Барселоны 30 из 33-х очков. Атлетико уже сегодня может приблизиться к Реалу. Турнирная таблица Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уверенная победа в "Эль Класико" позволила каталонцам установить преимущество в 6 очков над ближайшим преследователем. Им как раз и был "Реал".

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"Вильярреал" в гостях одолел "Вальядолид" (2:1) и теперь отстает от "сливочных" всего на 3 пункта. "Атлетико" сегодня будет играть против "Бетиса" и пока подопечные Анчелотти опережают "матрасников" на 4 балла.

У Барселоны 30 из 33-х очков. Атлетико уже сегодня может приблизиться к Реалу. Турнирная таблица Ла Лиги - изображение 1

Роберт Левандовский укрепляет лидерство в списке бомбардиров (14 голов). Рафинья и Ламин Ямаль набрали 12 и 11 результативных действий соответственно. Похоже, что у "сине-гранатовых" сформировалось новое атакующее трио, готовое отправлять по несколько мячей в ворота любого соперника.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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