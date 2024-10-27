"С Куртуа все было бы иначе". Что писала испанская пресса об игре Андрея Лунина в матче с Барселоной

"Реал" Мадрид разгромно проиграл "Барселоне" на "Сантьяго Бернабеу" . Для футболистов обеих команд это будет памятная, историческая игра. Для кого-то это будет лучшее Класико в истории, для кого-то – худшее. В последней группе футболистов вероятно окажется и Андрей Лунин, которого никто прямо не обвиняет в поражении. Однако и нельзя сказать, что украинский кипер не мог сыграть лучше.

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"Вот если бы был Куртуа..." С таким сентиментом мадридские обозреватели отзываются об этом матче. В частности Хуан Игнасио Гарсия-Очоа пишет в Marca следующее:

"Менди, Чуамени, Лунин... Мадрид проиграл "Барсе" в том числе, что и некоторые его игроки не соответствовали уровню матча. <...> Был среди них и Лунин, которого не стоит винить в поражении, но который мог бы сделать больше в первом голе. Левандовскому было очень легко".

Известный испанский журналист Томас Ронсеро не упоминает украинского кипера, однако критикует защиту "Реала" в целом, частью которой был Лунин.

"Барселона сыграла лучше в тактическом плане. Защита "Реала" сыграла катастрофически плохо. С Куртуа все так иначе... Также во многом ответственен Мбаппе. Если он якобы лучший игрок мира, то должен делать разницу в таком матче. Зато Левандовский в свои 36 делает дубль. Это Мадрид, а не Париж. Анчелотти тоже виноват, но это не из-за него мировой номер один не реализует такие моменты, где даже мой бы сын не промахнулся".

Но действительно ли Лунин был виноват в пропущенных голах? Авторитетный обозреватель Альфредо Реланьо прямо говорит, что он не обвиняет Лунина, зато замечает, что у "Реала" не было модели игры, и Анчелотти так и не нашел нужный ключ к решению проблем.

"Анчелотти действует на догадках, а команда играет вслепую. В Мадриде ничего не работает. Одно дело переигрывать почти всех с Винисиусом и Куртуа, а другое – играть так против "Барселоны". "Барселона" - не типичная европейская команда, она не боится призраков "Бернабеу". У Мадрида есть хорошие игроки, но они действуют вслепую. Это не радует".

В конце концов Лунин, как и все игроки "Реала" получил плохие оценки от испанской прессы. В перерыве матча украинец получил от Marca 7.5, но общий рейтинг составил 4, как и у большинства игроков "Реала".

Mundo Deportivo отмечает, что украинец ничего не мог сделать, чтобы предотвратить разгром. Такого же мнения и издание Sport, однако отмечается, что в голе Рафиньи Лунин мог бы сыграть лучше, также украинский кипер испытывал терпение "Бернабеу" своими неудачными передачами. Итоговая оценка – 3 из 10 баллов. AS отмечает, что Лунин неплохо начал игру, однако после перерыва все пошло наперекосяк.

Нечего и говорить, что для игроков "Реала" результат матча с "Барселоной" стал настоящим шоком. Никто из них не вышел на общение с прессой после завершения матча.