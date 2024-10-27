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Засуха Беллингема. Известно, сколько матчей подряд не забивает англичанин
Последний раз Джуд забивал в сезоне 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine
У Джуда Беллингема 0 голов в 11 матчах за мадридский "Реал".
Хавбек "Реал Мадрид" и сборной Англии в прошлом сезоне, в конце октября, мог похвастаться нереальным результатом, 13 голов в 13 играх во всех турнирах.
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Этого сезона, англичанин отметился за мадридский "Реал" 3 результативными передачами во всех турнирах: одну голевую передачу он отдал в Ла Лиге, вторую – в ЛЧ, третью – в Суперкубке УЕФА.
Добавим, что статистический портал WhoScored оценил действия англичанина во вчерашнем матче против "Барсы" в 5,74 балла.
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