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Засуха Беллингема. Известно, сколько матчей подряд не забивает англичанин

Испания
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Последний раз Джуд забивал в сезоне 2023/24

Засуха Беллингема. Известно, сколько матчей подряд не забивает англичанин

Getty Images/Global Images Ukraine

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У Джуда Беллингема 0 голов в 11 матчах за мадридский "Реал".

Хавбек "Реал Мадрид" и сборной Англии в прошлом сезоне, в конце октября, мог похвастаться нереальным результатом, 13 голов в 13 играх во всех турнирах.

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Этого сезона, англичанин отметился за мадридский "Реал" 3 результативными передачами во всех турнирах: одну голевую передачу он отдал в Ла Лиге, вторую – в ЛЧ, третью – в Суперкубке УЕФА.

Добавим, что статистический портал WhoScored оценил действия англичанина во вчерашнем матче против "Барсы" в 5,74 балла.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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