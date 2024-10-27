Вчерашнее Эль Класико установило рекорд за количество офсайдов в игре

Очередное Эль Класико завершилось победой "Барселоны" со счетом 0:4.

Во время игры "Реал Мадрид" установил рекорд для топ-5 лиг Европы в текущем сезоне, поскольку игроки "сливочных" 12 раз попадали в офсайд. Восемь раз это делал Килиан Мбаппе.

В этом топе еще два матча с участием "Барселоны": 11 раз они оставляли в положении вне игры игроков "Алавеса", а 10 раз в офсайд попала "Осасуна" во время игры с "Барсой".