Ямаль: Мы доказали, что можем победить любого. Мы – лучшая команда в мире

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал победу над мадридским "Реалом":

“Мы верим, что мы самая лучшая команда в мире. Они сказали, что мы побеждаем только обычные команды… теперь мы обыграли "Реал" Мадрид со счетом 4:0 у них дома. Мы доказали, что можем победить любого”, – сказал 17-летний игрок.

Также Ямаль прокомментировал свой гол в ворота Андрея Лунина, который стал третьим в этой встрече.

"Возможно, игроки "Реала" не знали, что у меня есть правая нога... Так что я должен использовать ее, когда это необходимо, например сегодня вечером!", - добавил Ламин.

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Ямаль забил свой пятый гол в 11 матчах чемпионата. Это столько же точных ударов, сколько оформил он в 37 поединках прошлого сезона. Также на счету 17-летнего футболиста шесть ассистов.

"Барселона" за 11 туров заработала 30 очков из 33 возможных. Сейчас она лидирует в Ла Лиге, опережая второй "Реал" на шесть зачетных пунктов.