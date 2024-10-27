Реал находился в шаге от рекорда матчей без поражений в Ла Лиге. Все испортила Барселона, которая его и держит

Ко вчерашнему матчу против "Барселоны" мадридский "Реал" имел в активе 42 матча без поражений в рамках чемпионата Испании. Рекордсменом в данном показателе является "Барселона" с 43 поединками, так что "сливочным" оставался лишь один шаг к повторению этого достижения.

Правда, каталонцы сами и прервали серию “Реала”, обыграв их в Мадриде со счетом 4:0.

Беспроигрышный ход "Реала" продолжался с сентября 2023 года. Тогда они уступили "Атлетико" в гостях со счетом 1:3. После этого ни разу не проиграли в чемпионате Испании, испытывая вкус поражений только в Кубке Испании (тоже от "Атлетико") и Лиге чемпионов ("Лилль").

Самой длинной серией остаются 43 матча "Барселоны" подряд без поражений в 2017-2018 годах.

В настоящее время "Реал" идет на второй позиции в чемпионате Испании. Отрыв от первой "Барсы" после 11 туров составляет шесть очков.