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Реал находился в шаге от рекорда матчей без поражений в Ла Лиге. Все испортила Барселона, которая его и держит

Испания

Каталонцы продолжают нести эту пальму первенства

Реал находился в шаге от рекорда матчей без поражений в Ла Лиге. Все испортила Барселона, которая его и держит

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ко вчерашнему матчу против "Барселоны" мадридский "Реал" имел в активе 42 матча без поражений в рамках чемпионата Испании. Рекордсменом в данном показателе является "Барселона" с 43 поединками, так что "сливочным" оставался лишь один шаг к повторению этого достижения.

Правда, каталонцы сами и прервали серию “Реала”, обыграв их в Мадриде со счетом 4:0.

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Беспроигрышный ход "Реала" продолжался с сентября 2023 года. Тогда они уступили "Атлетико" в гостях со счетом 1:3. После этого ни разу не проиграли в чемпионате Испании, испытывая вкус поражений только в Кубке Испании (тоже от "Атлетико") и Лиге чемпионов ("Лилль").

Самой длинной серией остаются 43 матча "Барселоны" подряд без поражений в 2017-2018 годах.

В настоящее время "Реал" идет на второй позиции в чемпионате Испании. Отрыв от первой "Барсы" после 11 туров составляет шесть очков.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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