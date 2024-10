Ханси Флик повторил достижение тренера Барселоны в матче против Реала, который держался 40 лет

Вчера главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик провел дебютное для себя Эль-Классико. Его подопечные победили "Реал" в Мадриде со счетом 4:0.

Немецкий тренер стал первым за 40 лет наставником "Барсы", который победил в дебютном матче именно на "Сантьяго Бернабеу". Последним был Терри Венейблс в сентябре 1984 года. Об этом сообщает Opta.

1984 - Hansi Flick ???????? is the first @FCBarcelona coach to make their debut in El Clásico at Santiago Bernabéu in any competition and win the game since Terry Venables ???????????????????????????? on September 2, 1984 (0-3). Master. ???? pic.twitter.com/a4GvaLjmdW