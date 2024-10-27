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Ханси Флик повторил достижение тренера Барселоны в матче против Реала, который держался 40 лет
Победил на Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик провел дебютное для себя Эль-Классико. Его подопечные победили "Реал" в Мадриде со счетом 4:0.
Немецкий тренер стал первым за 40 лет наставником "Барсы", который победил в дебютном матче именно на "Сантьяго Бернабеу". Последним был Терри Венейблс в сентябре 1984 года. Об этом сообщает Opta.
1984 - Hansi Flick ???????? is the first @FCBarcelona coach to make their debut in El Clásico at Santiago Bernabéu in any competition and win the game since Terry Venables ???????????????????????????? on September 2, 1984 (0-3). Master. ???? pic.twitter.com/a4GvaLjmdW— OptaJose (@OptaJose) October 26, 2024
В общей сложности каталонцы выиграли 10 из 11 матчей Ла Лиги в этом сезоне. Единственное поражение – в выездном поединке против “Осасуны” в поединке восьмого тура.
"Барселона" находится на первом месте в турнирной таблице с шестью очками преимущества над вторым "Реалом". Следующий матч будет для подопечных Флика каталонским дерби: 3 ноября они сыграют против “Эспаньола”.
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