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Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Чей временный кризис окажется глубже?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
Противостояние двух команд, находящихся не в лучшей форме и явно ожидавших куда более сильного старта как в чемпионате Испании, так и в еврокубках. Игровых проблем хватает, проблем с забитыми голами тоже.
Это шанс для "матрасников" вплотную приблизиться к "Реалу", а для "Бетиса" приблизиться к зоне топ-4. Кто же окажется сильнее?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
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Примера. 11-й тур.
27 октября. 19:30. Севилья. "Бенито Уильямарин"
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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