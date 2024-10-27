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Следующий после Довбика? Левандовский лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с 14 голами
У ближайшего преследователя вдвое меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче между "Реалом" и "Барселоной" форвард каталонцев Роберт Левандовский оформил дубль в ворота мадридцев.
Эти голы стали для него 13 и 14 в текущем сезоне чемпионата Испании. 36-летний нападающий лидирует в рейтинге бомбардиров с ощутимым отрывом.
На второй позиции находится представитель "Вильярреала" Айосе Перес с семью голами, а по шесть точных ударов в активе Рафиньи (“Барселона”) и Мбаппе (“Реал”).
В прошлом сезоне Левандовский финишировал на третьем месте в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с 19-ю голами в активе. Трофей Пичичи тогда выиграл украинец Артем Довбик, который забил за "Жирону" 24 мяча.
Следующий матч "Барселона" проведет 3 ноября против "Эспаньола".
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