Следующий после Довбика? Левандовский лидирует в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с 14 голами

Во вчерашнем матче между "Реалом" и "Барселоной" форвард каталонцев Роберт Левандовский оформил дубль в ворота мадридцев.

Эти голы стали для него 13 и 14 в текущем сезоне чемпионата Испании. 36-летний нападающий лидирует в рейтинге бомбардиров с ощутимым отрывом.

Читайте также Левандовский забил 10-й гол в ворота Реала в своей карьере

На второй позиции находится представитель "Вильярреала" Айосе Перес с семью голами, а по шесть точных ударов в активе Рафиньи (“Барселона”) и Мбаппе (“Реал”).

В прошлом сезоне Левандовский финишировал на третьем месте в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с 19-ю голами в активе. Трофей Пичичи тогда выиграл украинец Артем Довбик, который забил за "Жирону" 24 мяча.

Следующий матч "Барселона" проведет 3 ноября против "Эспаньола".