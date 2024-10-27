Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки
Матч был огненный не только на поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Между игроком "Барселоны" Гави и футболистом "Реала" Винисиусом произошла стычка.
По сообщениям Mundo Deportivo, ближе к концу матча футболисты вступили в словесный конфликт из-за мяча. Они обвинили друг друга в некоторых вещах.
После игрок "Барселоны" поднял четыре пальца на руке. Так Гави напомнил Винисиусу, сколько пропустила его команда. Также "четыре" можно было прочесть по губам.
В одной из испанских программ рассказали об ответе бразильца.
Да, да, но в понедельник я собираюсь получить" Золотой мяч", - ответил Винисиус.
Гави вышел на поле на 87-й минуте и на 90-й минуте получил жёлтую карточку.
Матч "Реал – Барселона" закончился со счётом 0:4. Обзор матча смотрите на нашем сайте.
Популярное сейчас
- "С Куртуа все было бы иначе". Что писала испанская пресса об игре Андрея Лунина в матче с Барселоной
- У Левандовского – самый большой балл, у Лунина и Мбаппе – наоборот. Статистические порталы оценили футболистов в матче Реал – Барселона
- Нашли крайнего: WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в Эль Класико
- Реал – Барселона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 11-го тура чемпионата Испании
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Комментарии 8