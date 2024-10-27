"Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки

Между игроком "Барселоны" Гави и футболистом "Реала" Винисиусом произошла стычка.

По сообщениям Mundo Deportivo, ближе к концу матча футболисты вступили в словесный конфликт из-за мяча. Они обвинили друг друга в некоторых вещах.

После игрок "Барселоны" поднял четыре пальца на руке. Так Гави напомнил Винисиусу, сколько пропустила его команда. Также "четыре" можно было прочесть по губам.

В одной из испанских программ рассказали об ответе бразильца.

Да, да, но в понедельник я собираюсь получить" Золотой мяч", - ответил Винисиус.

Гави вышел на поле на 87-й минуте и на 90-й минуте получил жёлтую карточку.

Матч "Реал – Барселона" закончился со счётом 0:4. Обзор матча смотрите на нашем сайте.