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"Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки

Испания
Обновлено

Матч был огненный не только на поле

"Да, да, но в понедельник я собираюсь получить Золотой мяч". Винисиус ответил Гави во время стычки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Между игроком "Барселоны" Гави и футболистом "Реала" Винисиусом произошла стычка.

По сообщениям Mundo Deportivo, ближе к концу матча футболисты вступили в словесный конфликт из-за мяча. Они обвинили друг друга в некоторых вещах.

После игрок "Барселоны" поднял четыре пальца на руке. Так Гави напомнил Винисиусу, сколько пропустила его команда. Также "четыре" можно было прочесть по губам.

В одной из испанских программ рассказали об ответе бразильца.

Да, да, но в понедельник я собираюсь получить" Золотой мяч", - ответил Винисиус.

Гави вышел на поле на 87-й минуте и на 90-й минуте получил жёлтую карточку.

Матч "Реал – Барселона" закончился со счётом 0:4. Обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Барселона Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Гави
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1 голосов
Источник:
MundoDeportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 13:07
палмер должен был получить, а не этот пеликан
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Комментарии 8
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.10.2024 в 13:07
палмер должен был получить, а не этот пеликан
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0
0
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 13:04
Вот так вот таких зарвавшихся и наглых быков и надо "тушить". Наглостью на наглость, криком на крик. Молодец Гави! А то, шо-то эта "позолоченная" сВИНИна распетушилась не на шутку.
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0
0
Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 12:50
Купленный золотой мяч.сравнить Месси и рональдо та даже Левандовского и этого вини не о чем
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2
0
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 12:15
На каждого вини найдётся свой гави.
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1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.10.2024 в 11:35
Боже, как примитивно... "Я собираюсь получить Золотой мяч"... А заслуженно ли? А всё ли честно здесь и, все ли исключительно за счёт того, что ты показал на футбольном поле? Конечно, нет. Потому что, недобирая на футбольном поле, проваливая матчи, как вчера, например, ты добирал себе популярность другими способами. В частности, ты искусственно создал и раскрутил в Испании расистский скандал невиданной силы. Чтоб регулярно поддерживать интерес к своей персоне. Ты пошёл по проторенной дорожке, которую ранее освоил Роналду. Месси феерит на футбольном поле, а португальцу ответить нечем, но в соц сетях сразу же появляются фото, как Роналду спит (калачиком), как он кушает, как он релаксирует в массажном салоне или в кругу семьи...А, те из фанатов Реала, которые со мной не согласны, ответьте сами себе, для начала, на один не сложный вопрос: В исанской Лиге очень много темнокожих футболистов, но скандал на расистской почве возник только у Винисиуса. Почему?
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3
1
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 11:57
Та П... -апа -ерес
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1
0
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 12:01
Правильно "П... -апа -ерес вже купив Можна лише уявити, як це сприймає М... Може тому він так вчора нервував
 
1
0
MisterR (Львів)
27.10.2024 в 11:58
А хулі руськаязичний мігрант робить на українському сайті? Калякай свої "мислі" за порєбріком, або вчи мову, якою тут спілкуються!
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0
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