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Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы

Испания

Что сказал Куртуа

Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 11-го тура чемпионата Испании состоялся матч "Реал Мадрид" – "Барселона".

На воротах мадридского "Реала" стоял украинский голкипер Андрей Лунин, пропустивший 4 гола, а бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа обратился к нему:

"Твоей вины в голах нет, все они были непреодолимы".

После поражения мадридский "Реал" отстает от "сине-гранатовых" на шесть очков. В следующем туре "Реал" сыграет против "Валенсии".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
defensacentral
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
27.10.2024 в 12:15
Можна по-різному ставитись до Куртуа і Луніна , але вже не в перше бельгієць виявляє повагу і підтримку Андрієві . Респект за таку поведінку
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
27.10.2024 в 12:15
Можна по-різному ставитись до Куртуа і Луніна , але вже не в перше бельгієць виявляє повагу і підтримку Андрієві . Респект за таку поведінку
Ответить
1
0

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