Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы

Вчера в рамках 11-го тура чемпионата Испании состоялся матч "Реал Мадрид" – "Барселона".

На воротах мадридского "Реала" стоял украинский голкипер Андрей Лунин, пропустивший 4 гола, а бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа обратился к нему:

"Твоей вины в голах нет, все они были непреодолимы".

После поражения мадридский "Реал" отстает от "сине-гранатовых" на шесть очков. В следующем туре "Реал" сыграет против "Валенсии".