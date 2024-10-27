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Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
Что сказал Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 11-го тура чемпионата Испании состоялся матч "Реал Мадрид" – "Барселона".
На воротах мадридского "Реала" стоял украинский голкипер Андрей Лунин, пропустивший 4 гола, а бельгийский голкипер "сливочных" Тибо Куртуа обратился к нему:
"Твоей вины в голах нет, все они были непреодолимы".
После поражения мадридский "Реал" отстает от "сине-гранатовых" на шесть очков. В следующем туре "Реал" сыграет против "Валенсии".
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Источник:defensacentral
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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