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"Одно из требований Флика": голкипер Барселоны рассказал, почему Реал столько раз попал в офсайд
Оставили мадридцев "вне игры"
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Иньяки Пенья прокомментировал сухую победу над "Реалом" (4:0).
"Мы очень счастливы. Мы только что играли против "Баварии" в одном из самых сложных матчей. Это была ключевая неделя, и два результата жестокие. Мы должны наслаждаться этим. Расстояние составляет шесть очков, но есть 27 игр впереди", – сказал вратарь.
Также голкипер объяснил задачу Флика относительно высокой оборонной линии "Барселоны".
“Это одно из требований тренера, чтобы линию нельзя было оттягивать против более сильных и более быстрых игроков. Опасно играть с таким расстоянием позади, но это отражает работу тренера. "Реал" был в офсайдах, которые мы создали", – сказал Пенья.
Для Иньяки это была шестая игра в текущем чемпионате. Третий раз он не пропустил. Пенья записал в свой актив четыре сейва.
Параллельно на скамейке для запасных остался Войцех Щенсны. Поляк трижды подряд не попадает в старт каталонцев.
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