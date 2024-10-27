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В Испании болельщики кинули в рефери полной пивной банкой. У арбитра кровотечение. Видео

Испания

Это произошло после матча

В Испании болельщики кинули в рефери полной пивной банкой. У арбитра кровотечение. Видео

Фото - www.freepik.com

Новина українською

В Испании болельщики кинули в рефери полной пивной банкой.

Это произошло в Национальной Лиге Испании после матча между "Монтанесой" и "Оспиталетом" (1:1).

На видео видно, как судьи уходят с поля в подтрибунное помещение. В этот момент в одного из них прилетает полная пивная банка. У арбитра началось кровотечение.

Совет директоров "Монтанесы" выразил сожаление по случившемуся и сказал, что найдёт человека, кинувшего банку. Клуб будет проверять по камерам видеонаблюдения и обратился к болельщикам с просьбой помочь установить личность нарушителя.

"Монтанеса" занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 8 очков за 7 игр. "Оспиталет" - на 5-м месте с 11 очками.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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