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Левандовский - старейший игрок, сделавший дубль в Классико
В двадцать первом веке
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 4:0.
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Польский нападающий Роберт Левандовский помог "Барсы" одолеть "сливочных", оформив дубль в ворота Лунина, и таким образом стал самым старшим игроком, отличившимся дублем в 21 веке.
Напомним, что польский нападающий забил два гола на 54-й и 56-й минутах матча.
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Источник:theanalyst
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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27.10.2024 в 13:28
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