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Левандовский - старейший игрок, сделавший дубль в Классико

Испания

В двадцать первом веке

Левандовский - старейший игрок, сделавший дубль в Классико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 4:0.

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Польский нападающий Роберт Левандовский помог "Барсы" одолеть "сливочных", оформив дубль в ворота Лунина, и таким образом стал самым старшим игроком, отличившимся дублем в 21 веке.

Напомним, что польский нападающий забил два гола на 54-й и 56-й минутах матча.

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Источник:
theanalyst
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 13:28
Легенда.
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 13:28
Легенда.
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2
0
avatar
MAGA KING
27.10.2024 в 14:08
И у помойки Мордич вышел и из трусов песок высыпался.)
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1
1
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 14:32
 
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