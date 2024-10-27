Левандовский - старейший игрок, сделавший дубль в Классико

Вчера "Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 4:0.

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Польский нападающий Роберт Левандовский помог "Барсы" одолеть "сливочных", оформив дубль в ворота Лунина, и таким образом стал самым старшим игроком, отличившимся дублем в 21 веке.

Напомним, что польский нападающий забил два гола на 54-й и 56-й минутах матча.