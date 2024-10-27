Звезда Барселоны столкнулась с расизмом в Эль Класико. Реал начал расследование

На матче "Реал – Барселона" Ламин Ямаль столкнулся с проявлением расизма со стороны болельщиков.

Зрители на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом после третьего гола Ямаля в ворота "Реала".

Момент попал на видео:

Lamine Yamal, español con orígenes marroquíes, ha recibido insultos racistas por parte de varios aficionados del Real Madrid



“Puto Moro” y “Puto Negro” se puede escuchar en el vídeo



NO AL RACISMO ✊???? pic.twitter.com/2ngmgrht8h — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 26, 2024

Болельщики на стадионе продолжили скандировать кричалки во время празднования четвёртого гола в ворота "Реала".

Más insultos racistas que escuchó Lamine Yamal, español de origen marroquí, por parte de la afición del Real Madrid



“Vete al semáforo a vender pañuelos” y “moro de mierda”



NO AL RACISMO ✊???? pic.twitter.com/WTc86KxUAS — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 27, 2024

"Реал" начал расследование для выяснения личности нарушителя, оскорблявшего молодого игрока "Барселоны".

Ламин Ямаль – испанец марокканского происхождения. В матче против "Реала" стал самым молодым автором гола.

Напомним, что "Барселона" в выездном матче обыграла "Реал", забив четыре безответных мяча. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.