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Звезда Барселоны столкнулась с расизмом в Эль Класико. Реал начал расследование
На стадионе были слышны кричалки с проявлением рассизма
Getty Images/Global Images Ukraine
На матче "Реал – Барселона" Ламин Ямаль столкнулся с проявлением расизма со стороны болельщиков.
Зрители на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом после третьего гола Ямаля в ворота "Реала".
Момент попал на видео:
Lamine Yamal, español con orígenes marroquíes, ha recibido insultos racistas por parte de varios aficionados del Real Madrid— ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 26, 2024
“Puto Moro” y “Puto Negro” se puede escuchar en el vídeo
NO AL RACISMO ✊???? pic.twitter.com/2ngmgrht8h
Болельщики на стадионе продолжили скандировать кричалки во время празднования четвёртого гола в ворота "Реала".
Más insultos racistas que escuchó Lamine Yamal, español de origen marroquí, por parte de la afición del Real Madrid— ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) October 27, 2024
“Vete al semáforo a vender pañuelos” y “moro de mierda”
NO AL RACISMO ✊???? pic.twitter.com/WTc86KxUAS
"Реал" начал расследование для выяснения личности нарушителя, оскорблявшего молодого игрока "Барселоны".
Ламин Ямаль – испанец марокканского происхождения. В матче против "Реала" стал самым молодым автором гола.
Напомним, что "Барселона" в выездном матче обыграла "Реал", забив четыре безответных мяча. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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