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Звезда Барселоны столкнулась с расизмом в Эль Класико. Реал начал расследование

Испания
Обновлено

На стадионе были слышны кричалки с проявлением рассизма

Звезда Барселоны столкнулась с расизмом в Эль Класико. Реал начал расследование

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На матче "Реал – Барселона" Ламин Ямаль столкнулся с проявлением расизма со стороны болельщиков.

Зрители на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом после третьего гола Ямаля в ворота "Реала".

Момент попал на видео:

Болельщики на стадионе продолжили скандировать кричалки во время празднования четвёртого гола в ворота "Реала".

"Реал" начал расследование для выяснения личности нарушителя, оскорблявшего молодого игрока "Барселоны".

Ламин Ямаль – испанец марокканского происхождения. В матче против "Реала" стал самым молодым автором гола.

Напомним, что "Барселона" в выездном матче обыграла "Реал", забив четыре безответных мяча. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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Барселона Реал (Мадрид) Ламин Ямаль
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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 15:16
Чому б не заборонити грати у футбол на Estadio Santiago Bernabeu та взагалі в Мадриді Десь таку відповідь "расизму" РЕАЛьно пропонував один гравець Реалу
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0
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
27.10.2024 в 15:16
Чому б не заборонити грати у футбол на Estadio Santiago Bernabeu та взагалі в Мадриді Десь таку відповідь "расизму" РЕАЛьно пропонував один гравець Реалу
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0
0
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 14:40
Вот поведение нормального, адекватного человека, презрительная усмешка и всё. Не то шо та бешенная макака, которую скоро повезут на выставку в Париж.
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MAGA KING
27.10.2024 в 15:18
Да нет, это какой-то расист забыл дома очки и думал, что это винисиус был.)
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Kondor (Веселе)
27.10.2024 в 14:18
Отакий професіоналізм автора....З тексту зовсім не зрозумілоЧи то один був порушник,чи то був масовий прояв расизму.Хоча...Ні тим,ні другим нас не здивуеш,на Олімпійскому стадіоні ми чули й не таке. Ну то й що?
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