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Анчелотти и Флик высказались об эпизоде со скамейкой Барсы после 4 гола

Испания
Обновлено

Не по-джентльменски

Анчелотти и Флик высказались об эпизоде со скамейкой Барсы после 4 гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, в рамках 11 тура Ла Лиги, прошел матч "Реал Мадрид" - "Барселона", в котором "Барселона" одержала победу со счетом 0:4 После гола Рафиньи на 84-й минуте игроки "Барселоны" и помощник Флика Маркус Зорг, празднуя гол, вошли в техническую зону мадридского "Реала"

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Главный тренер "Реала" высказался об этом эпизоде:

"Эпизод со скамейкой "Барселоны" произошел из-за поведения ассистента Флика, который праздновал гол не по-джентльменски - зашел в нашу техническую зону Флик с нами согласился, вот и все".

Свои комментарии озвучил и тренер "Барсы":

"Я разговаривал с ним, но это обычная ситуация Мы праздновали гол. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о подобных вещах".

Добавим, что еще одним из негативных эпизодов вчерашней игры стало то, что зрители на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом, после третьего гола Ямаля в ворота "Реала"

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 15:03
Да уж, когда твоя команда разгромно попадает, то тебя всё раздражает, даже пара радостных чужих шагов в твою техзону.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
27.10.2024 в 15:03
Да уж, когда твоя команда разгромно попадает, то тебя всё раздражает, даже пара радостных чужих шагов в твою техзону.
Ответить
0
0
Море23 (Одесса)
27.10.2024 в 14:44
Анчелотти нытик
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