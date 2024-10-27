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Анчелотти и Флик высказались об эпизоде со скамейкой Барсы после 4 гола
Не по-джентльменски
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, в рамках 11 тура Ла Лиги, прошел матч "Реал Мадрид" - "Барселона", в котором "Барселона" одержала победу со счетом 0:4 После гола Рафиньи на 84-й минуте игроки "Барселоны" и помощник Флика Маркус Зорг, празднуя гол, вошли в техническую зону мадридского "Реала"
Главный тренер "Реала" высказался об этом эпизоде:
"Эпизод со скамейкой "Барселоны" произошел из-за поведения ассистента Флика, который праздновал гол не по-джентльменски - зашел в нашу техническую зону Флик с нами согласился, вот и все".
Свои комментарии озвучил и тренер "Барсы":
"Я разговаривал с ним, но это обычная ситуация Мы праздновали гол. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о подобных вещах".
Добавим, что еще одним из негативных эпизодов вчерашней игры стало то, что зрители на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом, после третьего гола Ямаля в ворота "Реала"
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